Ветеран боевых действий: правильно, что Кадыров предложил проверить высказывания Сокурова на экстремизм

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12 декабря 2021, 19:09 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.

Накануне на заседании СПЧ Сокуров предложил Путину «отпустить» эти республики, которые якобы стали националистическими и не хотят жить с Россией.

«И правильно, что Кадыров предложил проверить высказывания Сокурова на экстремизм! – сказал «АН» бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий Кийко. – Мы, ветераны боевых действий и участники освобождения Чечни от иностранного вмешательства, тогда видели, кто был на стороне «федералов» и воевал за Россию. Считаю, что наш Верховный должен рассмотреть вопрос о присвоении Кадырову звания «генерал-лейтенант». Ну а такие, как Сокуров, никому не нужны, но начинают чудить для того, чтобы лишний раз оказаться в фокусе общественного мнения».

В бессмертном произведении Лермонтова «Герой нашего времени» есть такие строчки: «Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают». Не напоминает ли деятельность иных членов СПЧ поведение этих двух адъютантов?

По мнению ветерана боевых действий, существует такая категория людей, которые привыкли всегда быть на виду: это «бывшие актеришки», режиссеры, какие-то телеведущие, которые «давно никому не интересны». Но им обязательно надо хоть как-то «напомнить о себе», потому что они, «как алкоголик без водки», не могут без этого жить, считает экс-омоновец.

«Можно вспомнить ту же Шукшину, которая несет какую-то ахинею про вакцинацию, - говорит Виталий Кийко, - ту же Проклову, которую кто-то изнасиловал 300 лет назад, Макаревича и «Нюсю Общак» в вышиванке, которые требовали вернуть Крым. К такой же гнилой творческой элите принадлежит и Сокуров, предлагающий «отпустить» Кавказ».

В январе 1941 года нацистский идеолог Альфред Розенберг изложил Гитлеру план расчленения СССР, к чему тот с азартом приступил уже 22 июня. «Разделяй и властвуй!» - извечный лозунг врагов нашей страны. Думал ли об этом обласканный Западом режиссер, заседая на СПЧ и разговаривая с президентом РФ?

Обычно Александр Сокуров во время публичных мероприятий сообщает, что всегда советуется со своей мамой, однако в этот раз он почему-то не сделал этого. Не накажет ли 97-летняя мама 70-летнего сына за, мягко говоря, неподготовленные речи и пререкания с главой государства? Мы очень беспокоимся.

«Не буди лихо, - посоветовал Путин унылому режиссеру и добавил: - Перед тем, как сказать это, надо было хорошо подумать». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил СМИ, что «президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».

Ну а что же Сокуров? Да ничего! Поскольку таким людям «всё божья роса», то он назвал призыв Кадырова «доносом». Кстати, Словарь русского языка 1985 года выпуска трактует слово «Донос» как «тайное сообщение властям, начальству, содержащее обвинение кого-л. в чем-л.». Но разве Кадыров тайно, а не публично предложил дать правовую оценку высказываниям «на факт антигосударственного и экстремистского характера»? Конечно, нет. Возможно, Сокуров, тоже позволяя себе «доносить» Путину, предлагал рассматривать предложение Кадырова, опираясь на формулировку толерантной «Википедии», в которой при трактовке понятия «Донос» каким-то тайным образом исчезло слово «тайное»? Но тогда какой же это донос?!

«Разве кто-то в народе помнит хоть один фильм Сокурова, как помнит замечательные ленты, например, того же Меньшова? – задает риторический вопрос подполковник Кийко. – Конечно, нет. Года два назад Сокуров рыдал, дескать, почему не показывает его фильмы? Тут все просто: коммунисты его всячески тянули в гении, но Сокуров и иже с ним в 1991-м году кричали «Долой КПСС, даешь свободу и демократию!» Так вот теперь, во времена свободы и демократии, посмотрели его фильмишки – и поняли, что они никому не нужны: подобная тягомотина никогда не окупится, и народ такие поделки смотреть не будет».

По мнению экс-омоновца, «всех этих крыс» поддерживают ЦРУ и МИ-6. Это обычные провокаторы, которые получают за это деньги, считает он.

«Отпустить Кавказ – значит, разрушать страну, - констатировал в разговоре с «АН» Виталий Кийко, - и действительно это подпадает под вполне определенную статью. Ну и помимо этого, у всех этих власовцев, у «пятой» колонны, по-моему, только одна задача - лишний раз напомнить о себе, причем на любую тему. И, конечно, поддержать ЛГБТ, к которым принадлежит и сам Сокуров, и многие, так сказать, оппозиционеры».

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