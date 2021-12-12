О чем договорились Россия и Индия и что это означает для Китая и США

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12 декабря 2021, 11:39 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Фото: twitter.com

Важность и актуальность встречи в верхах между Россией и Индией, состоявшейся 6 декабря 2021 года, вполне очевидны.

В ходе визита Президента РФ В. Путина в Дели лидеры двух стран сверили свои позиции по ключевым вопросам международной повестки дня, проблемам региональной безопасности, заключили новые соглашения, подписали 28 инвестиционных контрактов и достигли договоренностей по стратегическим направлениям взаимовыгодного сотрудничества: военно-техническому, энергетике, включая атомную, развитию региональной инфраструктуры, в том числе транспортного коридора Север-Юг. Было объявлено о намерении сторон увеличить взаимный годовой товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году — против 11 млрд в 2019 году (до пандемии). Компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Индию до конца 2022 года 2 млн тонн нефти, а ПАО «Новатэк» - об увеличении импорта сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Подтвержден спрос в Индии и на российский уголь: обе страны схожи в том, чтобы не форсировать процесс отказа от углеводородов.

В ходе российско-индийских переговоров в Дели было заключено соглашение о перспективной программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год, предусматривающей более тесное взаимодействие в этой сфере, новые поставки российских вооружений и военной техники, обмен передовыми технологиями. Стороны договорились о проведении на регулярной основе совместных военных учений и маневров, подготовке второго индийского космонавта к полету в космос вместе с российским экипажем. Индия будет по лицензии производить новую модификацию автомата Калашникова АК-203, продолжится сотрудничество в области кораблестроения, эксплуатации современных систем ПВО (ЗРК «С-400) и т.д.

Стороны затронули и перспективы перехода на новейшие технологии в таких областях, как космос, киберпространство, искусственный интеллект, фармацевтика, производство вакцины «Спутник», «зеленую энергетику», новые транспортные коммуникации, сельское хозяйство и т.д. Уместно отметить, что экономика Индии (шестая в мире по объемам) в последние годы довольно быстро модернизируется. Страна лидирует в компьютерном аутсорсинге, занимая около 55% рынка объемом 200-250 млрд долларов в год. В рамках индийской концепции «Смотри на восток» стороны договорились активизировать сотрудничество на российском Дальнем Востоке.

Следует также отметить, что между лидерами РФ и Индии была ранее достигнута договоренность проводить российско-индийские саммиты не реже одного раза в год. В прошлом году пандемия коронавируса эти планы нарушила, но в нынешнем - стороны решили такую встречу не пропускать. Переговоры В. Путина с премьер-министром Индии Н. Моди состоялись накануне российско-американского онлайн-саммита, поэтому особое внимание обозревателей вызвала политическая составляющая саммита. В условиях обострения отношений между Россией и США (НАТО), а также между Китаем и США, повышенное внимание к внешней политике такой мощной региональной ядерной державы, как Индия, вполне объяснимо. Вашингтон не скрывает планов укрепить свои позиции в Индии за счет спекуляции на опасениях Дели по поводу растущей военной и экономической мощи Китая и тесных партнерских отношениях Пекина с находящимся в конфронтации с Индией Пакистаном.

В принятом по итогам саммита совместном заявлении «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания» содержатся важные формулировки и определения, подчеркивающие близость позиций двух государств по ряду стратегических вопросов. Вопреки американской военно-стратегической концепции Индо-Тихоокеанского региона, под которую США создали соответствующее командование своих вооруженных сил, в заявлении говорится о регионах Индийского и Тихого океанов. Упомянуто о большой Евразии, ее интеграции и развитии — это российская концепция, оппонентом которой выступают США и трансатлантические силы. Подчеркнута «ведущая роль АСЕАН в региональной архитектуре безопасности и сотрудничества», что идет вразрез с линией США, Великобритании и Австралии, создавшим в сентябре 2021 г. военный альянс AUKUS. Задача этого альянса — проецирование военной силы в спорном Южно-Китайском море, Юго-Восточной Азии и шире — в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии США.

Демонстрация общей позиции России и Индии по вопросам евразийской безопасности и регионального сотрудничества накануне онлайн-саммита РФ — США вызвали определенную тревогу у американских комментаторов, обеспокоенных тем, что, несмотря на попытки Соединенных Штатов привлечь Индию на свою сторону в нарастающем глобальном конфликте, правительство Нарендры Моди проводит самостоятельную политику.

Положительным моментом визита российского лидера в Дели явилось и то, что его сопровождали два ключевых российских министра С. Лавров (МИД) и С. Шойгу (Минобороны), которые имели возможность провести накануне встречи в верхах рабочие встречи и переговоры со своими индийскими коллегами в формате 2 х 2.

Обращает на себя внимание и тот факт, что российско-индийский саммит состоялся через 10 дней после встречи министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК), прошедшей 26 ноября 2021 года в онлайн-формате. Та встреча показала, что, несмотря на сохраняющиеся китайско-индийские противоречия, позиции трех стран во многом совпадают или близки. Так, в итоговом коммюнике отмечена недопустимость односторонних санкций государств в обход Совета безопасности ООН. В Китае хорошо понимают, что усиление позиций России в Индии происходит в том числе за счет ослабления позиций в этой стране главного конкурента и соперника КНР — США. Таким образом, намечены перспективы совместного развития большой Евразии с решающим участием, но без доминирования лишь одной из сторон треугольника: Россия — Индия — Китай. В этом формате и по линии российско-индийского диалога достигнуто полное взаимопонимание и в отношении Афганистана. Стороны подтвердили необходимость предотвращения террористической угрозы с этого направления, но в то же время выразили готовность оказать необходимую гуманитарную помощь афганскому народу.

По мнению большинства экспертов, саммит РФ – Индия удался и способствовал не только укреплению мер доверия между двумя странами, дальнейшему развитию российско-индийских двусторонних отношений в различных сферах, но и подтвердил приверженность сторон к многовекторной политике, стремлению к дружбе не против кого-то, а к развитию дружественного союза во имя мира и безопасности в регионе. Есть определенная уверенность в том, что итоги саммита скажутся самым благоприятным образом и на работе таких авторитетных международных организаций как ШОС и БРИКС.

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