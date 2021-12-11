В Соединённых Штатах случилась климатическая катастрофа

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11 декабря 2021, 23:57 Александр Крохмаль, Журналист

Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США / Global Look Press / White House / Globallookpress.com

10-11 декабря в США произошла серьёзная климатическая катастрофа, приведшая к человеческим жертвам и массовым отключениям света по стране.

Число погибших может намного превышать отметку в 100 человек. Гигантские торнадо и аномальные ураганы накрыли сразу несколько американских штатов. Под ударами стихии оказались штаты Иллинойс, Миссури, Кентукки, Арканзас и Теннеси. В Теннеси погибли 3 человека, в Арканзасе – 1, а в Кентукки – более 70. По словам губернатора Кентукки, истинное количество жертв может зашкаливать за сотню. В результате непогоды обрушился свечной завод в Мэйфилде, оставив под завалами местных сотрудников. Все они сейчас нуждаются в помощи. Некоторые из них ещё до сих пор не выбрались наружу.

В Иллинойсе было разрушено предприятие компании Amazon, а в Арканзасе пострадал дом престарелых. Поисково-спасательные команды уже работают на местах. Президенту Байдену сообщили о трагедии, и тот пообещал в срочном порядке разобраться с катастрофой. По данным Foxnews, без электричества остались примерно 200 тысяч человек. Множественные линии электропередач были повреждены тайфуном. В штате Кентукки было введено чрезвычайное положение. В ликвидации последствия чудовищных ураганов участвуют не только спасатели, но и бойцы Национальной гвардии США.

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