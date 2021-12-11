Эксперты опасаются насчёт роста предновогоднего интернет-мошенничества

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 декабря 2021, 19:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Аналитики предупреждают о грядущем рост интернет-мошенничества, особенно на фоне предновогоднего периода.

Мошенники часто создают специальные фишинговые сайты с заведомо ложными предложениями. Эти самые платформы служат аферистам в качестве заработка. Злоумышленники предлагают необычайно выгодные условия по приглашению деда Мороза или Снегурочки на дом. Цены обычно значительно ниже рыночных, и это как раз притягивает пользователей. При заказе артистов очень часто просят отправить предоплату через онлайн-кассу. Потом, обычно, ничего не происходит. Мошенники просто забирают переведённые деньги и «самоустраняются». В итоге, дети остаются без праздника, а их родители без финансовых средств.

Не попасть на такие фишинговые сайты достаточно сложно. Часто ссылки на такие платформы невольно появляются в социальных сетях или приходят на email. Мошенники обычно не гнушаются массово рекламировать свои ресурсы и даже пользоваться услугами программистов. Эксперты рекомендуют тщательно проверять адреса страницы, на которых заказываются услуги артистов. То же самое касается и всевозможных покупок. Если это официальный сайт event-агентства, в адресной строке должен стоять префикс Https. В названии не должно быть никаких опечаток. Ресурс должен открывать без всяких багов и предупреждений. Необходимо следовать советам антивирусных систем, которые очень часто могут указывать на спорные сайты. Естественно, не стоит переходить по ссылкам контекстной рекламы, которой в интернете уже полно. Именно эта реклама активно используется мошенниками для привлечения «клиентов» на фишинговые ресурсы.

Эксперты, отработавшие Дедами Морозами и Снегурочками, советуют людям обращаться за помощью к проверенным компаниям, у которых достаточное количество отзывов. Желательно, при этом, следовать советам друзей, родственников или тех людей, которые уже вызывали актёров из той или иной фирмы. Помимо всего прочего, нужно всегда быть бдительным и осторожным. Ведь даже если всё-таки удалось вызвать Деда Мороза, неизвестно, кем именно может оказаться этот человек. Бывали случаи, что после прихода таких вот артистов, из дома исчезали все имеющиеся средства и драгоценности.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости