Аргументы Недели → Мнение 13+

11 декабря 2021, 10:28 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: pixabay.com

Часто меня спрашивают как психолога на что нужно обращать внимание при знакомстве парня и девушки?​

Нужно помнить, что сначала мы воздухом легко и свободно дышим, и лишь затем начинаем узнавать​ о том, что собой представляет этот воздух, в частности, из чего он состоит: кислорода, азота и др.​ Также должно быть в отношениях между людьми. Нужно сначала взаимно почувствовать ценность отношений​ и только на основании этого узнавать о данных источника этой ценности.​

Помнить, что оценивая кого либо, мы всегда проективно обречены на то, чтобы рисовать себя. А рисовать себя - это смелый ход любого Художника!

И самое главное, попытайтесь глубоко понять то, насколько ваш собеседник при знакомстве​ с вами не пытается вас подсадить на ценности, которые временно излучает, лишь манипулируя Вами. Если манипуляций нет и​ общение ваше сверхчувственно и даже телепатично, то у вас есть высокая вероятность войти в зону Счастья. Ваш собеседник - ваш воздух.​

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