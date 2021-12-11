Трибуна Моргенштерна: вчерашний день для рэпера стал удачным

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 декабря 2021, 10:19 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: instagram.com

Его пиар-технологи хорошо рассчитали. Якобы возвращение домой, якобы обращение к Бастрыкину, якобы политизированность. Российские СМИ клюнули, раскрутили и за один день более 4 миллионов просмотров! Такой мощности не было никогда! И причина не в искусстве клипа, а в пиаре​ скандала. Хороший ход!​

Хотя и раньше во многих клипах​ Моргенштерна​ в начале была пиар-начинка, дескать, посмотрите с каким кумиром вы имеете дело и кого собираетесь смотреть и слушать!​ И лишь затем начинались тексты рэпа​ ​ в контексте роскоши, дорогих апартаментов, авто, потоков долларов, усеянных изюмами мата с упоминанием рефлексов, в частности, сосательных.​ ​

Эти клипы - образы мечты и безысходности молодёжи. Они для них отдушина.​

11 миллионов подписчиков на Ютубе неспроста! По статистике, это как раз молодое население всей России (проверял по переписи населения). Раскрутка и накрутка делают своё дело и некоторые клипы рвутся к двум сотням миллионов просмотров.

​ Пусть эта цифра реально ниже, в силу накруток, но гигантская трибуна для подрастающего поколения​ в руках Моргенштерна! И неспроста на эту трибуну покушаются власть имущие. Рычаги влияния - это для власти серьёзная проблема.​

Либо Моргенштерна подкорректируют и это будет его творческая смерть так как поклонники его любят за то, что он не продался как федканальная попса.​

Либо он останется относительно независимой творческой личностью, которая не лезет в политику.​

Вряд ли прикормленный успешным​ шоу-бизнесом Моргенштерн, начнёт выражать свои политические взгляды и манипулировать школьниками и молодёжью. Хотя бы потому, что он знает чем закончилось всё это для того, кто попытался пойти в этот поход.​

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