Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, если его вернут в США

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10 декабря 2021, 18:26 Александр Крохмаль, Журналист

Похоже, что главный оппозиционер США Джулиан Ассанж, также известный как основатель WikiLeaks, рискует отправиться за решётку, и в этот раз навсегда.

Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил требования американских властей. Ассанжу теперь грозит экстрадиция на родину. На родине же его будет ждать максимально суровое наказание. 175 лет тюрьмы грозит главному виновнику раскрытия секретной информации: пожизненное заключение в самую строгую тюрьму США. Господин Ассанж обвиняется в 18 преступлениях против правительства Соединённых Штатов, в основном в раскрытии секретных сведений. По мнению общественности, это действительно настоящий фатальный удар; жестокое поражение главного «борца за правду» и его безоговорочный крах.

Но всё же Джулиан намерен оспорить решение об экстрадиции в Штаты. Его адвокаты всё ещё рассчитывают на победу в деле и на подачу своеобразной апелляции. Хотя, как говорят аналитики, шансы у Ассанжа очень малы. Его экстрадиция может быть организована уже в ближайшее время, как минимум, к концу 2021 года. У беглеца имеется достаточное количество сторонников, которые надеются на его успех, хоть он в данной ситуации и маловероятен. В соцсетях уже разгораются бурные обсуждения на темы дела Джулиана. «Запад как всегда циничен», - заявляют критики преследования Ассанжа, «Он (Джулиан) всего лишь-то раскрыл правду людям, и поплатился за это жизнью».

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