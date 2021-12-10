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Парадокс между безработицей и вакансиями

, 11:04

Парадокс между безработицей и вакансиями

Необходимо признать, что в России множество вакансий, но при этом есть немалая безработица.​ Парадоксально!​

В чем причина?​

Назову лишь одну из них.​

Если фирмы и организации научатся достойно финансово оценивать навыки, интеллект, талант, волю к труду своих достойных кандидатов, то вакансий будет меньше. Часто​ фирмы паразитируют, унижая новых достойных сотрудников низкими зарплатами. Часто в фирмах сидит бездарный блатняк, забирающий львиную долю с прибыли или с фонда заработной платы. Когда закончится грабёж верхушечной блатной частью​ сотрудников тех, на ком держится реальный трудовой успех фирмы, тогда и исчезнут вакансии.

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