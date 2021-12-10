Парадокс между безработицей и вакансиями

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 декабря 2021, 11:04 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Необходимо признать, что в России множество вакансий, но при этом есть немалая безработица.​ Парадоксально!​

В чем причина?​

Назову лишь одну из них.​

Если фирмы и организации научатся достойно финансово оценивать навыки, интеллект, талант, волю к труду своих достойных кандидатов, то вакансий будет меньше. Часто​ фирмы паразитируют, унижая новых достойных сотрудников низкими зарплатами. Часто в фирмах сидит бездарный блатняк, забирающий львиную долю с прибыли или с фонда заработной платы. Когда закончится грабёж верхушечной блатной частью​ сотрудников тех, на ком держится реальный трудовой успех фирмы, тогда и исчезнут вакансии.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости