Через две недели мы полностью узнаем о свойствах «Омикрона»

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9 декабря 2021, 23:50 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Институт Гамалеи на данном этапе занимается детальным изучением африканского штамма «Омикрон», пришедшего в Россию из Южной Африки.

Пока что от учёных ещё нет точных сведений. Но через две недели они обещают полностью завершить исследования. Между тем, отечественные профессионалы уже работают над модернизированной вакциной «Спутник V», которая будет предназначена как раз для борьбы с африканским штаммом. Она будет выпущена уже в феврале 2022 года. Впрочем, исследования «омикрона» идут не только в центре Гамалеи, но и по всему земному шару. Учёное сообщество надеется, что данная форма вируса не станет серьёзным ударом. Эксперты из ЮАР более позитивны, и заявляют, что рост госпитализаций в стране не наблюдается, и «омикрон» проходит, как обычная инфекция ОРВИ.

Однако в соцсетях продолжаются бурные дискуссии между пользователями. Большое количество обсуждений наблюдается на таких платформах, как «Вконтакте» или в сетках комментариев Youtube. Многие пользователи, и в частности россияне, желают, как можно скорее получить точную информацию об африканском штамме. Они утверждают, что устали бояться неизвестности. Некоторые комментаторы занимаются откровенным паникёрством и высказывают опасения насчёт скрытых опасных свойств вируса. Они обращают внимание на 32 мутации и высокую заразность. Другие же опровергают пессимистичные заявления и утверждают, что «омикрон» может закончить пандемию. Очень многие оптимисты цитируют доктора Альштейна, который недавно назвал «омикрон» - живой вакциной. Дискуссии не утихают даже в ночное время. Но всех людей объединяет одно – стремление поскорее узнать, что именно представляет собой этот загадочный и пока ещё неизведанный африканский штамм.

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