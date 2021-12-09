Павлика Морозова могли убить советские спецслужбы

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9 декабря 2021, 21:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: diletant.media

Павлик Морозов…. Все мы знаем, кто этот человек. Предатель, изменник, кляузник и стукач, по мнению большинства.

Но всё же, при этом, зверски убитая жертва. Без сомнения, юный Павел совершил большую ошибку, когда в прямом смысле слова заложил отца властям. В 1931 году Трофима Морозова, отца того самого Павла, осудили на 10 лет за различные злоупотребления властью. Он обвинялся в спекуляции справками и присвоением себе конфискованного имущества. Трофима посчитали за дерзкого «кулака» и злостного врага народа. Павлик, будучи старшим сыном, свидетельствовал в суде против отца. Позднее он едва не превратился в национального героя СССР, якобы отважного пионера, пошедшего ради «справедливости» на смерть и «героически» сдавшего Советской власти всех «подлых предателей-кулаков». Морозов не раз упоминал жестокость своего отца. Он говорил о том, что тот избивал мать, и ужасно относился к детям. Впоследствии, юный Павлик вместе со своим младшим братом Федей, были зверски убиты. Преступление совершили их же родственники, решившие отомстить Павлику за Трофима. Виновников убиения конечно же предали суду. Кого-то казнили, кого-то отправили за решётку. Но что, если всё это было провокацией?

По мнению Юрия Дружникова, журналиста и писателя, всё, что мы знаем о Морозове, могло быть банальной легендой. Мальчика могли убить вовсе не его злобные родственники, а агенты ОГПУ по прямому приказу властей. Но для чего, сразу же возникает вопрос? Зачем же представителям власти устраивать убийство двоих детей? И может ли это означать абсолютную невиновность Морозова? Дружников обращает внимание на то, что первые протоколы, касающиеся убийства Павлика, датированы 4-м сентября. Но в этот день тела ещё не были обнаружены. На этом основании журналист предположил, что убийство могло быть просто-напросто спланировано ОГПУ. После того, как Павлик и Фёдор были зарезаны, в доме Морозовых нашли окровавленный нож; нож, который мог использоваться для забивания скота. Есть вероятность, что окровавленным он был из-за телёнка, которого пришлось разделывать на мясо. То, что в сталинские времена, виновников находили даже там, где их не существовало, - ни для кого уже не секрет. Возможно, режиму были нужны, как виновники преступления, так и своеобразные жертвы «кулацкого террора». Мальчиков могли убить ради повода для дальнейшего преследования кулаков и иных «врагов народа».

Известно, что при кровавом режиме Сталина, верные «отцу народов» спецслужбы никогда не брезговали убийствами детей и женщин. В застенках комитета Внутренних дел пытали не только «политпреступников», но и их жён, которых вынуждали признаваться в якобы шпионской деятельности их суженых. Вынуждали их, как правило, насильно; жестоко избивали и ломали кости. Жестокость сталинского режима к детям была не менее страшной. Поэтому, теорию Дружников не следует списывать со счетов. Учитывая кровавые события, голодомор и фактический геноцид населения Сталиным, можно предположить, что и Морозов вместе с братом были зверски убиты правительственными агентами. И всё это ради идеологии, зашкаливающей пропаганды борьбы с «врагами родины» и прочего непотребства, которое лишь укрепляло преступную власть Иосифа Джугашвили.

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