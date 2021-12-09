Можно ли одними призывами остановить продвижение НАТО на Восток?

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9 декабря 2021, 17:44 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

В состоявшемся 8 декабря 2021 года разговоре Путина с Байденом с российской стороны в очередной раз прозвучал призыв прекратить расширение НАТО на Восток. Можно понять озабоченность российских властей приближением блока НАТО к границам Российской Федерации.

Но есть ли хоть какая-то надежда повлиять на продолжающийся после распада Варшавского договора и Советского Союза процесс принятия в члены НАТО стран Восточной Европы и бывших республик СССР? К великому сожалению, шансов на то, чтобы остановить этот процесс или хотя бы его замедлить пока не просматривается.

Причин этому несколько. Во-первых, в уставе НАТО нет соответствующего параграфа, главы, статьи или пункта, запрещающего прием в эту международную организацию новых членов. Руководство НАТО подчеркивает, что Северо-Атлантический альянс – открытая для всех стран платформа и при соблюдении определенных требований и процедур любая страна может стать членом НАТО. В Ельцинский период на полном серьезе обсуждался вопрос о целесообразности более тесного взаимодействия РФ с НАТО, вплоть до вступления России в этот альянс.

Когда некоторые российские псевдополитологи и псевдоэксперты пытаются вновь будировать тему каких-то мифических обещаний якобы данных президенту СССР Горбачеву М.С. руководителями ФРГ, США или других западных стран заморозить прием новых членов в НАТО из числа стран Восточной Европы в ответ на роспуск Варшавского договора, то это можно отнести лишь к элементам фантастики и досужим домыслам. Никто из западных руководителей не имел никакого морального или юридического права давать такие обещания. Чтобы делать такие заявления и гарантировать их выполнение на практике нужно было вначале внести коррективы в устав НАТО, но таких попыток предпринято не было. Более того, все поправки и изменения в устав НАТО вносятся только при согласии на них всех членов организации - консенсусом. Поэтому все разговоры на эту тему беспочвенны и носят лишь спекулятивный характер.

Во-вторых, расширение НАТО на Восток – процесс двусторонний. Его можно одновременно назвать интеграцией Востока с Западом или устремлением восточных стран на Запад. Официальные обращения Украины и Грузии о намерении вступить в НАТО не могут быть проигнорированы в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Однако, следует учитывать, что такой вопрос решается опять же консенсусом всех стран-членов НАТО и при соблюдении некоторых довольно жестких требований к кандидатам. Очевидно, в странах-кандидатах не должно быть неурегулированных внутренних конфликтов, и они не должны находиться в состоянии военной конфронтации с соседями. Поэтому вовсе не факт, что упомянутые выше страны в одночасье вольются в НАТО. Как говорят сами западные политики и эксперты, на то, чтобы Украине и Грузии стать полноправными членами НАТО может потребоваться 10 и более лет. Но это вовсе не означает, что двери альянса для этих стран закрыты. Уже сейчас между ними идет активное взаимодействие по линии различных программ НАТО, проводятся совместные учения, маневры, идет перевооружение на натовские стандарты, обучение военнослужащих и т.д. Активный член НАТО - Турция заключила с Украиной и Грузией соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, в Киев поступают самые современные турецкие беспилотники “Bayraktar TB2”, которые уже используются против Новороссии. Украинские власти намерены создать производственные мощности по производству этих БПЛА и поставлять их другим странам. Не исключается размещение войск НАТО на территории Украины и Грузии, уже сейчас там отмечается присутствие военных кораблей и авиации НАТО под предлогом участия в учениях и маневрах.

Безусловно, укрепление военных потенциалов Киева и Тбилиси, угроза размещения на Украине и в Грузии войск НАТО беспокоит не только власти ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, но и России, как их регионального партнера и союзника. В Москве считают своим долгом защитить население Новороссии и независимых суверенных государств Абхазии и Южной Осетии от любой новой агрессии и попыток военной силой решить эти конфликты.

Таким образом, дальнейшее сближение Украины и Грузии с НАТО сопровождается ростом напряженности на их границах в непосредственной близости от рубежей России. Очевидно, что простые призывы Москвы к Вашингтону и Брюсселю воздержаться от более тесного взаимодействия с этими странами постсоветского пространства не дадут какого-то ощутимого результата. Настало время активизации усилий по прямым российско-украинским и российско-грузинским контактам на всех уровнях и в любых форматах (Минский, ОБСЕ, СНГ и т.п.). Выработка мер взаимного доверия и нормализация отношений между Россией, Украиной и Грузией могли бы приостановить наметившийся процесс военных приготовлений, провокаций и роста общей конфронтации в регионе. Ключ к миру и региональной безопасности на границах России лежит не только в Вашингтоне или Брюсселе, но и в Киеве и Тбилиси.

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