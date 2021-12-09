Генерал Бужинский: Украина может решиться на военную авантюру в феврале, когда ее жители начнут замерзать

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9 декабря 2021, 17:30 Александр Саргин

Фото: prozkh.ru

На фоне украинского кризиса растет вероятность прямого столкновения США и России, заявил в эфире «протрамповского» телеканала Fox News обозреватель Такер Карлсон.

По его мнению, данный кризис намеренно разжигают ближайшие помощники президента США и «другие правительственные чиновники». Напомним, что во время недавних переговоров Байден выразил Путину обеспокоенность по поводу того, что вблизи границ Украины якобы была увеличена численность российских вооруженных сил. При этом во всех мировых СМИ беспрерывно тиражировалось фото, на котором, видимо, со спутника была запечатлена «российская группировка войск», дислоцированных у границ Украины.

«Это может быть давнее архивное фото, на котором зафиксирован момент подготовки к учениям, проводившимся еще в Советском Союзе, - сказал «АН» вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. – Как можно всерьез воспринимать эту картинку, на которой видно, что бронетехника стоит как на параде? Но даже если говорить о тех 100 тысячах наших военнослужащих, которые сосредоточены там, то этого будет явно недостаточно для проведения широкомасштабной наступательной операции, тем более по трем операционным направлениям».

Военспец объясняет, что всегда существует определенный «набор признаков» подготовки наступления, который, кстати, «свободно выявляется» посредством космической и агентурной разведки. О подготовке наступательной операции может говорить создание определенных «деловых возможностей», скажем, передвижные мастерские, госпитальной фонд и т.п., напоминает генерал.

И тем не менее, этой группировки (100 тыс. человек - это общевойсковая армия, по штатному расписанию военного времени) будет вполне достаточно для того, чтобы «подпереть» народную милицию Донбасса в случае, если Украина все-таки начнет наступательную «операцию» против непризнанных республик, констатирует эксперт.

Отметим, что Владимир Путин напомнил Байдену, что именно НАТО предпринимает опасные попытки «освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Более того, американский сенатор Роджер Уикер во время интервью по ТВ рекомендовал президенту США в случае «обострения обстановки» вокруг Украины не исключать возможность военных действий, включая превентивное применение ядерного оружия против России».

«Я уверен, - продолжает генерал Бужинский, - что уже состоялся серьезный профессиональный разговор между начальником генштаба РФ и председателем объединенного комитета начальников штабов США, в котором Валерий Герасимов объяснил Марку Милли, что представляет из себя состав нашей военной группировки и по каким причинам она там дислоцируется. Я также уверен, что Милли прекрасно понял Герасимова, а перед встречей двух президентов просто шла пропагандистская накачка с тем, чтобы обосновать некие «адские санкции». Думаю, что американские военные не менее профессиональны, чем наши, и они все поняли».

Примечательно, что во время недавнего диалога российского и американского президентов Байден обозначил санкции, которые США и их союзники будут готовы применить в случае эскалации на границе с Украиной, а Путин в ответ на это проиллюстрировал деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений

«Когда нарастают внутренние трудности, то население надо как-то отвлечь, - продолжает военный специалист, - так что если Украина все-таки решится на военную авантюру, а она действительно может решиться на маленькую, победоносную и заранее проигранную кампанию, скажем, в феврале, когда ее жители начнут замерзать в буквальном смысле. Тогда Россия будет вынуждена вмешаться, ведь на Донбассе живут 500-600 тысяч ее граждан, правда, наша помощь может выражаться не в танковых клиньях и не в огневом вале артиллерии (тем более что дипломатическим методами решать этот конфликт уже поздно)».

По мнению генерала, для того чтобы обездвижить и лишить эффективности украинскую воинскую группировку, с нашей стороны может быть задействована авиация, средства РЭБ, а также высокоточное оружие.

«Когда Саакашвили напал на Южную Осетию, - напомнил Евгений Бужинский в разговоре с «АН», - то Запад все равно обвинил Россию в нападении на Грузию. Я уверен, что и в этом случае обвинять будут только нашу страну. То есть «Россия вторглась на Украину» – а потом последуют все эти санкции…»

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