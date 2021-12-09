Статистические данные из ЮАР указывают на опасность штамма «омикрон»

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 декабря 2021, 16:23 Источник: Александр Драган - аналитик открытых данных

Фото: омикрон-штамм, Fleig /globallook.com

Пока у нас омикрон радостно записали в «живые вакцины» и связали его с концом пандемии, в самой ЮАР эпидемия заканчиваться и не думает. Напротив — там ситуация всё хуже. И ухудшается уже не только провинция Гаутенг, которая первой столкнулась с омикроном.



• Госпитализации в Гаутенге продолжают интенсивно расти: за прошлую неделю рост в 2,4 раза, за две недели — в 6,4, за три недели — в 14 раз. И это только промежуточные данные: информация о госпитализациях поступает с задержкой, фактическое число госпитализированных окажется выше ещё на 30-40%.



• За два первых дня этой недели в Гаутенге госпитализировали уже 700 человек (и это промежуточные данные, которые ещё сильно вырастут). За неделю Гаутенг, вероятно, преодолеет отметку в 3000−3500 госпитализированных.

Скорость прироста госпитализаций в Гаутенге (изменение за неделю)

Недельные госпитализации в Гаутенге

• Быстро растут и тяжёлые пациенты. Уже сейчас, по оперативным данным, в Гаутенге 179 человек в реанимации — прирост за неделю почти в 3 раза. На ИВЛ — 58 человек, вдвое больше, чем неделю назад. На кислороде — 280 человек (рост в 2,3 раза за полторы недели). Хотя доля пациентов в реанимации и на ИВЛ по-прежнему ниже, чем в прошлые волны, крайне тяжёлых пациентов становится больше — и их прирост ускоряется.

Скорость прироста тяжёлых пациентов с ковидом в Гаутенге (кислород, ОРИТ, ИВЛ)

• В целом по ЮАР число пациентов в ОРИТ выросло на 57% за последнюю неделю.



• Свидетельства с мест нехорошие. Рудо Матива, завотделением реанимации крупнейшего ковидного госпиталя Йоханнесбурга, даёт регулярные интервью, которые в общем оптимистичном запале часто остаются незамеченными. Так, в своём последнем интервью Рудо рассказала, что с приходом омикрона в больницы стало попадать больше детей со средним и тяжёлым течением. И если раньше дети переносили ковид легко, то теперь им всё чаще требуется кислород и поддерживающая терапия, а в больнице они надолго задерживаются. Также Рудо отметила, что вскоре больница не сможет принимать детей: «Это серьёзная проблема — наши больницы не рассчитаны на такое количество детей. Мы не сможем всех разместить, и нам необходимо срочно принимать меры». Подробнее о детских госпитализациях и их тяжести рассказывает @coronamed, например, здесь.



• В то же время, возрастная структура постепенно смещается. На выходных я писал, что следом за детьми и молодыми будет расти число и доля госпитализированных пожилых — так и происходит. Если три недели назад на группу 0-19 приходилось 25% госпитализаций, то теперь — 16%. В свою очередь, группа 60+ теперь занимает не 11%, а 20% от всех госпитализаций. Группа 40-59 — уже 25%.

Динамика госпитализаций по возрастным группам в Гаутенге

• Госпитализации ожидаемо следуют за заболеваемостью. За прошлые две недели заболеваемость среди детей сильно замедлилась (сильнее всего — среди 0-9), а среди пожилых и 40-59 — резко ускорилась.



• Если до этого основной прирост обеспечивал округ Тшване (именно с входящего в состав округа Университета Претории началась вспышка в середине ноября), то теперь рост идёт во всех округах. Особенно в Экурхулени, Йоханнесбурге и Седибенге, о которых я писал.



• Про разворот смертности я уже писал: за прошлую неделю Гаутенг показал +72% смертей за неделю (43 против 25). Уже за понедельник-среду в Гаутенге от ковида умер 31 человек от ковида, по итогам недели ожидаю +80-110%.



• Уже неделю назад на промежуточных данных было видно, что тренд разворачивается и в других провинциях. Я прогнозировал по итогам недели рост госпитализаций ещё в пяти провинциях: в Лимпопо (итог: x6,8 за неделю), в Мпумаланге (вышло x4,1 за неделю), в Квазулу-Натал (x4 за неделю), в Северо-Западной провинции (×3,5), Фри-Стейт (x2,8 за неделю).



• Сейчас растут все — в том числе отстающие провинции Восточный (×3), Западный (x1,7) и Северный Кейп (×1,7).



• Доля положительных тестов также растёт по всей стране. В Гаутенге — уже 35% (каждый третий тест положительный), в Лимпопо — 33% (аналогично), в Мпумаланге и Северо-Западной провинции — 26-27% (каждый четвёртый тест позитивный). По стране в целом доля позитивности — 25%, ещё за неделю до этого было менее 10%. Это рекордный прирост за всю эпидемию.

Очень быстрый, очень добрый омикрон. Боюсь только, нам он совсем не понравится.

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