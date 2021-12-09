Повторение «испанки»: коронавирусная пандемия может исчезнуть в 2022 году

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9 декабря 2021, 16:06 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: REUTERS/Yonhap

Если вспомнить злополучный испанский грипп, то уже к 1920-м годам от него почти следа не оставалось. А ведь умерших было безумное количество. По некоторым данным, число погибших могло достигать 100 или даже 500 миллионов человек.

Всё началось с 1918 года, когда солдаты возвращались домой с полей Первой Мировой войны. Где именно возникла болезнь – не установлено до сих пор. Первой страной, которая забила тревогу, стала Испания, потому грипп и величают испанским. Потом зараза быстро разошлась по всей планете. Умирали целые села и города, хоронить людей было просто негде. Потери были кошмарными. Испанский грипп едва не привёл к вымиранию целых государств. Но к 20-м годам пандемия просто исчезла. Грипп каким-то образом трансформировался (мутировал?) и перестал быть опасным для человека, перестал забирать миллионы жизней за считанные месяцы, а затем и вовсе исчез.



С пандемией коронавируса вполне возможен тот же вариант. Недавно о скором окончании «ковидного бума» заявил Билл Гейтс, один из самых могущественных миллиардеров в истории человечества. Он полагает, что смертность упадёт к середине 2022 года, а то и вовсе произойдёт окончание пандемии. К тому же завершению вирусной катастрофы может способствовать «омикрон» штамм, выявленный в ноябре на территории Африки. Течение болезни с этим штаммом проходит в форме обычного ОРВИ. Об этом так же упомянул основатель Microsoft. «Сейчас мировое сообщество подготовлено лучше, чтобы дать отпор новым формам вируса»,- добавил к своей фразе Гейтс, восхваляя достижения современной науки. При этом, не стоит забывать, что в Японии уже случилось то же самое, что в своё время произошло с испанским гриппом. По неизвестной причине ультразаразный «дельта» штамм коронавируса самоликвидировался. Число заражений упало слишком резко. Некоторые считают, что всему причина – массовая вакцинация и эффективная работа медиков. Но тем не менее, вакцинация проходит и в других государствах, и медики там работают не менее успешно. В случае с Японией – это действительно настоящая мистика.



Как мы знаем, испанский грипп неведомым образом перестал убивать людей как раз спустя почти 2 года после первой масштабной вспышки. Как будто бы, в него заложили специальную программу, которая регулировала его смертоносное действие. Причина этому до сих пор неясна. Не исключено, что и с нынешним коронавирусом будет точно такая же история. История, которая так и останется тайной. Возможно, мы никогда не узнаем ни истинности происхождения «ковида», ни тем более причин о его таинственной самоликвидации, которая вполне может случиться уже в ближайшее время.

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