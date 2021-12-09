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Психика и власть

, 09:44

Психика и власть

Недавно услышал смелое и объективное интервью переводчицы Михаила Горбачёва.

Она доказала и показала,​ что Горбачёв имел хроническое, психическое свойство, не доводить мысль до конца. Имела место мощная сбивчивость в речах Горбачева. У меня были ранее статьи по анализу и психолингвистике​ тавтологичности и пустословия речи Горбачева.​ ​

После Горбачева в Россию пришёл Борис Ельцин, который в силу алкоголизации,​ потерял ответственность за страну и произошло всё то,​ что произошло. Это уже были иные психические свойства.​

Личностные и психические свойства как фактор судьбы страны​ - интересный научный аспект.

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