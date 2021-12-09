Психика и власть

9 декабря 2021, 09:44 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук
Недавно услышал смелое и объективное интервью переводчицы Михаила Горбачёва.
Она доказала и показала, что Горбачёв имел хроническое, психическое свойство, не доводить мысль до конца. Имела место мощная сбивчивость в речах Горбачева. У меня были ранее статьи по анализу и психолингвистике тавтологичности и пустословия речи Горбачева.
После Горбачева в Россию пришёл Борис Ельцин, который в силу алкоголизации, потерял ответственность за страну и произошло всё то, что произошло. Это уже были иные психические свойства.
Личностные и психические свойства как фактор судьбы страны - интересный научный аспект.
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