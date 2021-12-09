Как еще можно изменить будущее: где справишь День рождения, так год и проведешь

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 декабря 2021, 07:44 Екатерина Максимова,

В прошлой статье я разбирала случаи работы с личным гороскопом на год, когда можно определенным, осознанным действием изменить прогноз.

Сегодня поговорим еще об одном приеме астрокоррекции, который может показаться абсолютной фантастикой, но практика доказывает его эффективность.

Итак, как, например, отпраздновав юбилей в другой стране или городе, обрести здоровье и силы на целый год?

Один мой клиент признался, что, приезжая в Москву, всегда чувствует себя очень витально, уходит хроническая болезнь, которая его изрядно замучила, всегда ощущается прилив энергии и вдохновенья для новых свершений. Причем, никто из врачей с научной точки зрения не мог объяснить, почему многолетняя язва в Москве его не беспокоила?

Постоянно мужчина жил в Сочи, имел там хороший бизнес и большую семью. Москва, действительно, была для него местом силы, согласно звездной науки, переехав сюда насовсем, он мог бы избавиться от надоевшего недуга навсегда. Как такое может быть?

Дело в том, что в Москве его Марс уходит из шестого дома здоровья в седьмой дом отношений и тема болезни перестает быть актуальной! Напомню, что такое звездные дома – это секторы зодиака, отвечающие за 12 сфер жизни. И когда мы находимся в каком-то месте это и определяет нашу судьбу, мы примагничиваем события, которые могут с нами приключиться, потому что планеты, влияющие на нас с момента рождения, попадают в разные дома, разные секторы звездного круга, и таким образом активизируют разные сферы бытия.

Переехав в определенное место, мы меняем сетку домов, стрелки звездного компаса сдвигаются и соответственно меняется и судьба. Но что делать, когда уехать насовсем невозможно?

Мой клиент не мог в Сочи оставить успешный бизнес и больную маму, хотя Москва была его мечтой. Когда я увидела его соляр, то мне не понравилась напряженная конфигурация в его шестом доме здоровья, сигнализирующая обострение заболевания. И тут я предложила выход из ситуации: отпраздновать день рождения в Москве и, таким образом, обмануть звездный компас. Этот метод известен всем астрологам.

Однако, здесь есть одно но: в Москве надо прожить хотя бы месяц после своего дня новоявления, чтобы энергия города слилась с вашей. Если вы будете где-то проездом, то этот метод не подействует!

Наш герой послушался моего совета: он провел свой день рождения в златоглавой, и пробыл в ней еще месяц…Болезнь весь год его не беспокоила и он остался мне очень благодарен. Хотя благодарить надо звезды.

Еще одна история коррекции судьбы приключилась с моей близкой подругой, пришедшей ко мне на консультацию. Она долгое время не могла выйти замуж, для мужчин она словно и не существовала, хотя объективно была очень привлекательной. Но не замечали они ее только у нас... «Стоит мне спуститься с трапа самолета на моем любимом острове Кипр, как отбоя от ухажеров нет, причем как иностранцев, так и соотечественников!»– часто плакалась она. Я наложила ее индивидуальный гороскоп на гороскоп этого чудесного острова и увидела, что там она действительно способна создать семью и родить ребенка, хотя ей уже было больше сорока лет.

Но в столице нашей родины у нее была потрясающая работа и прекрасная зарплата. И вот на очередной консультации по ближайшему соляру( индивидуальному году) я снова не увидела никаких серьезных отношений, а лишь одну засасывающую работу и стремительный карьерный рост. Подруга моя, услышав прогноз, расплакалась, такого отчаянья я давно не видела в своей практике. Она призналась, что уже совсем не хочет жить, все окостенело от того, что никто не любит, и ты никого не любишь.

Я предложила ей взять отпуск за свой счет и поехать на месяц на Кипр, чтобы отметить там свой день рождения. Она утерев слезы, послушалась и отправилась в путешествие, которое подарило ей встречу с греком Никосом, ставшим впоследствии ее мужем. Кстати, работу она сохранила, перейдя в онлайн.

Возможно, подобные примеры кажутся волшебством, но это настоящий инструмент, которым может воспользоваться любой, придя на консультацию к профессиональному астрологу. Это не подарок небес, это ответ на просьбу звездам о помощи!

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