Мумия из гор Сан-Педро: доказательство существования гномов?

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 декабря 2021, 23:21 Александр Крохмаль, Журналист

В восточных легендах очень часто упоминались странные и загадочные маленькие существа, якобы жившие под землёй. Возьмём хотя бы айнскую мифологию, в которой можно найти сведения о неких цорпок-куру. Кто же это были такие? Айны (коренные обитатели Японии), у которых есть много общего с индейцами, описывали этих существ, как маленьких созданий, обитающих в нижних мирах. Примечательно и то, в преданиях американских индейцев говорится о таком же низкорослом народе, только под другим названием. Кем именно были эти создания и являлись ли они людьми – науке неизвестно. Возможно, именно с них срисовали в своё время таинственных гномов, якобы тоже проживавших в подземных областях нашей планеты.



До 30-х годов сама идея о существовании мистических гномов считалась продуктом человеческой мифологии и шаманских сказок. Но в 1932 году многое изменилось. Тогда в штате Вайоминг в районе гор Сан-Педро золотоискатели взорвали целую скалу. Когда пыль улеглась, они обнаружили там странное помещение, больше похожее на древний индейский могильник. Там они нашли странную мумию, напоминающую человека, но только с некоторыми изъянами. Вес её составлял не более 340 грамм. Полный рост этой мумии, по подсчётам аналитиков, мог достигать примерно 46 сантиметров. Череп был слишком перекошен, голова – покрыта странным тёмным веществом, а глаза – невероятно выпучены, словно бы при жизни это создание обладало пучеглазием. Тело сохранилось настолько идеально, что были видны даже его ногти.



В 50-х годах вопрос происхождения мумии вынесли на всеобщее обозрение. Учёные сразу же принялись отталкивать теорию существования дочеловеческих рас. Некоторые даже заявляли, что найденная мумия Сан-Педро – это всего лишь древняя кукла. Другие утверждали, что находка является мумией ребёнка, поражённого ацефалией (отсутствием мозга или иных органов). На черепе были обнаружены загадочные повреждения, что повлекло за собой теорию о насильственной смерти этого «карлика». Мумия побывала в руках у многих экспертов, и каждый раз выдвигались совершенно разные гипотезы. В конце концов она оказалась у нью-йоркского магната Леонарда Уадлера, после чего её история прервалась. Где именно находится эта таинственная мумия - никто не знает. Возможно, её могли конфисковать американские власти, а возможно, она попала в руки частным коллекционерам, не возжелавшим распространять о ней информацию. О дальнейшей судьбе пропавшей фигуры остаётся только гадать.



В индейских преданиях, как и в мифологии японских айнов, не раз упоминались загадочные «маленькие люди». Их точное происхождение не установлено. По некоторым данным, они могут являться отдельной человеческой формой, по другим – всего лишь продуктом воображения местных шаманов. Сторонники криптотеорий чётко заявляют, что мумия из Сан-Педро может быть доказательством существования некой древней расы, являющейся скорее всего околочеловеческой (или даже неземной). Многие уфологи мечтают как можно скорее добраться до этой находки, но пока что терпят неудачи.

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