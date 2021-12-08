«Омикрон» выявлен уже в 57 странах мира

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8 декабря 2021, 23:15 Александр Крохмаль, Журналист

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейезус ожидает, что число заражённых «омикрон» штаммом по всему миру продолжит расти.

Известно, что данная коронавирусная форма отличается более высокой заразностью и содержит 32 мутации. На сегодня о выявлении африканского штамма сообщили уже 57 стран, и не исключено, что вирус попал и в другие государства. В России «омикрон» был выявлен совсем недавно у путешественников, вернувшихся из Африки. «Эта форма может оказать большое влияние на ход пандемии в целом», - отметил глава мирового здравоохранения, «Необходимо внимательно изучить ситуацию, чтобы понять может ли этот штамм превозмочь «дельту» или же не может». Доктор Гебрейезус постоянно отмечает, что изучение «омикрона» всё ещё находится на начальной стадии.

У многих экспертов по всему миру вполне благоприятные прогнозы насчёт африканской версии «ковида». Из ЮАР сообщают, что течение болезни проходит легко и не вызывает резкого ухудшения самочувствия. Основными симптомами являются сильная усталость, лёгкий кашель, заложенность носа и чихание. Смертности на данный момент не выявлено. Но это ещё не означает невозможность худшего исхода. Разработчики вакцины не дремлют и активно трудятся над созданием лекарства против африканского штамма. Компания Pfizer уже опубликовала результаты предварительных исследований вакцины против «омикрона». Двух доз этого препарата оказалось явно недостаточно. Но с применением третьей – результат не заставил себя ждать. Учёные утверждают, что три дозы вакцины как раз и могут эффективно воздействовать на африканский вариант.

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