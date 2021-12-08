Рухнувшая память: мемориал, который предали

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 декабря 2021, 19:34 Вадим Кулинченко,

Фото: соцсети

Что имеем, не храним – потерявши плачем! Эти мудрые слова всё чаще приходят на ум, когда мы всё больше и больше теряем свою память. А ведь сегодня за это идёт настоящая война в мире. Сегодня, как никогда, верны другие мудрые слова – Без прошлого нет будущего! А забывая прошлое, мы даже не можем строить настоящее. Перспектива не просматривается.



Случайно узнал, о таком у нас предпочитают молчать, что ещё в сентябре 2020 года в Лиинахамари, посёлок за полярным кругом, ранее это была военно-морская база СФ, уничтожили памятник морякам-подводникам, который стоял на территории бывшей 42-й бригады подводных лодок.



Меня, служившему на СФ и знавшему базу Лиинахамари не понаслышке, её любовно называли моряки «Лихо на море», ножом по сердцу резанула эта весть. Памятник, который с любовью сооружали собственными руками моряки бригады, взять просто так обмотать тросами и сбросить под обрыв. Это же чистейший вандализм. И виноватых не найдут до сих пор, хотя это и не сложно.



Виноваты во всём коммерсанты, взявшие эту землю в аренду на 49 лет, и чиновники, не оговорившие в договоре все значимые пункты. Как сегодня модно говорить – Бизнес и ничего личного! И никому невдомёк, что этот лозунг вредить всей стране. Куда смотрят наши «народные» избранники и федеральное Правительство? О местных властях и говорить не приходится – там полный беспредел, и никакого контроля за их деятельностью. Об этом наши СМИ молчат, зато взахлёб рассказывают, как измываются над памятниками советским воинам за границей. А стоило бы начать с себя, чтобы искоренить эту нечисть здесь, тогда и за границей нас станут уважать. Гордость за страну внутри порождает уважение к ней за рубежом.

Сейчас в силу входит поколение, которое мало или почти не знает ужасов прошедшей, как говорит моя правнучка, Великой войны, а о том, что была ещё и «холодная война», где подводники чувствовали себя на настоящей войне, нынешнее поколение вообще не знает. По-моему, у них и такое плёвое отношение к памятникам прошлого. У них на уме один бизнес. А это страшно!



Наши архивы, особенно иностранные, хранят много тайн второй мировой и «холодной» войн, в том числе и по Арктике, которые они не спешат открывать по многим причинам, особенно сегодня, когда Россия наконец-то обратила внимание на свои северные кладовые.



Да что там говорить о всей Арктике, если Кольский полуостров до сих пор полон тайн. Если взглянуть на карту то и дилетант поймёт, что полуостров является форпостом в коренную Арктику.



Есть на полуострове одна западная точка, песней о которой в 70-е годы прошлого века заслушивалась вся огромная страна – Лиинахамари – адрес короткий у моряка – и у моряков на глаза навёртывалась слеза. И это закономерно. Героическое место.



На первый взгляд удалённая база, вроде, второстепенная, была пунктом по охране подходов к водам Кольского полуострова с Запада. Это уже в послевоенные годы и в период «холодной войны». А для фашистов во время Великой Отечественной войны Лиинахамари было стратегическим объектом. Это место было укреплено как никакое другое, и было значимо не только, как порт и база группы фашистского флота «Норд», но и как что-то другое, не разгаданное до сих пор.



Окрестности Лиинахамари и сегодня хранят тайны второй мировой войны, не разгаданные до нашего времени. Это, например, бетонные кольца без железа и секретный завод в скалах Девкиной заводи, так называется губа, где расположен порт Лиинахамари.



Интерес к этому месту нацисты стали проявлять ещё в 1937 году. В июне 1943 г. к причалам Лиинахамари ошвартовались суда, которые доставили из Германии оборудование для специального бурения горных пород. Очень скоро пробивание штолен и казематов на территории спецстроя стало вестись круглые сутки. Основной рабочей силой были советские военнопленные, которые потом были все уничтожены. Свидетелей стройки не осталось. Одновременно с этой стройкой началась реализация грандиозного плана по обеспечению района Лиинахамари всеми видами защиты.



Пленные рубили в скалах Девкиной заводи километровые штольни для сооружения цехов какого-то завода, и даже помещение для госпиталя. Строительство велось в условиях такой секретности, что даже немецким военнослужащим строго запрещалось появляться на территории спецстроя и, тем более, заходить в штольни.



Тайна завода не разгадана и сегодня. Известно лишь одно, что сырьё для него доставлялось с полуострова Таймыр специальными субмаринами Рейха. Загадкой остаётся и то, как построен этот завод и госпиталь. Находясь значительно выше уровня Баренцева моря, помещения этого завода постоянно затоплены водой. Попытки осушить его не привели к положительному результату. Первоначально после откачки вода из затопленных сооружений вроде начинает уходить, а затем, словно включается какое-то реле, вода вновь заполняет все помещения, вырубленные в скалах Девкиной заводи.



Надо сказать, что любопытством, как и памятью, наши соотечественники особо не отличаются. Им бы взять то, говорю о чиновниках, что лежит на поверхности, например, порт Лиинахамари, и продать за бесценок со всеми его героическими памятниками, а что лежит глубже – лень копать.



А между тем все последние сведения приводят к тому, что в окрестностях Лиинахамари сооружался один из центров Немецкого уранового проекта. И только героический бросок сил Северного флота на укреплённый пункт Лиинахамари предотвратил его действие…



Визитной карточкой Лиинахамари до недавнего времени была каменная рубка подводной лодки, памятникам героическим подводникам.



С 11 по 20 век эти места были русскими. Но когда началась неразбериха с Финляндией в начале 20 века, эта территория стала переходить из рук в руки. Финляндия отдала эти места на откуп нацистам. И только героический десант 13 октября 1944 г. в порт Лиинахамари вернул эту территорию в лоно России.



В честь этого в Лиинахамари установлен памятник «Помни войну!» Но, видимо, он ничему не учит. И опять земли этого региона отдаются в аренду иностранной компании Pribrezhniy invest ments Ltd, зарегистрированной на о. Кипр. Что скрывается за этим названием знает, один Бог. А мы говорим о какой-то исторической памяти!



Ныне в Лиинахамари только одни пограничники и рыбаки. Порту предрекают большое будущее, но пока только скандалы вокруг этих мест. Предприимчивые ребята приобрели земли в частную собственность и скатываются до вандализма, и нет на них управы.



Вернёмся к нашему памятнику.



Подводники не умирают. Они как будто уходят в длительное автономное плавание, откуда не возвращаются. Могила для них море. А память о них остаётся на берегу в виде памятников, которые должны хранить живые!



Поражает двоякая политика в отношении к памяти. С одной стороны воспитание патриотизма, а с другой – забвение памяти, выраженное в безразличие к творящимся безобразиям. И всё это упирается в контроль со стороны центральной власти. Не пора ли уже создавать организацию из честных людей-патриотов, наподобие ВЧК двадцатых годов прошлого столетия, выявляющих крамолу внутри страны?



Затронутый мною здесь частный вопрос об одном памятнике, на самом деле является главным во всей стране в вопросе сохранения памяти о прошлом.

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