На крыльях мечты, или как тамбовский изобретатель смастерил два самолёта

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8 декабря 2021, 16:54 Валерий ЧИСТЯКОВ

Фото: Валерий ЧИСТЯКОВ

Если кому рассказываю про эту историю с самолётами, то многие верят в неё с трудом, а то и вовсе отметают: фантазия, мол. Тем не менее факт постройки двух самолётов, вполне способных парить в небе, плюс малого тягача для их транспортировки, достоверен. Мой рассказ со снимками тому доказательство. Место события – село Новоюрьево, что на Тамбовщине. Время – от далёких теперь 80-х до настоящего времени…



Откуда есть и пошло…



Гены, они на то и гены, чтобы повторить в родстве всё, что было у предков и «ручейком» памяти перетекло к их потомкам. В этом отношении у героя нашего времени Виктора Белянова всё сложилось в лучшем виде.



Но первым делом о деде и отце Виктора Дмитриевича. Так вот, его дед, Михаил Антонович Белянов был, что называется, настоящим последователем русских самородков-изобретателей Кулибиных-Черепановых, пусть и в меньшей степени. В своё время, а точнее в 1958 году, Михаил Антонович собственноручно изготовил высокопроизводительную сеялку-сортировку для подработки зерна. Была он с ручным приводом и полностью состояла из дерева. Согласитесь, ведь здорово! Тем более, это что ни на есть в тамбовской глубинке, где, в лучшем случае, пила с долотом составляли в то время всё техническое оснащение. Так вот, за эту машину изобретатель был удостоен малой серебряной медали ВДНХ СССР.





Рационализацию отца, как эстафету, принял его сын Дмитрий. На его счету ретроавтомобиль, собранный из металла, что был взят, в основном, на свалке, да ветряк, осветивший дом Беляновых, когда об электричестве в селе и помина не было. Кстати, всю свою трудовую жизнь он проработал учителем труда в родном селе. Словом, наследие в смысле «светлой» головы, Виктору Дмитриевичу досталось по полной программе.



Но давайте ближе к нашему герою. Жил-был на селе мальчишка. Звали Витей, ничем особо от остальных сверстников не отличался. Разве что до фанатизма был неравнодушен к технике. Не отходил от колхозного шофёра, когда тот ремонтировал грузовик: ключ подать, по мотору ветошью «пройтись»... За счастье считал прокатиться в кабине по улицам родного села или за его околицу. Словом, с малых лет был влюблён в технику. Что ж поделаешь, гены «сказали» своё слово! Так что не было случайностью поступление на мехфак Воронежского сельскохозяйственного института. После его окончания и службы в армии работал учителем труда в одной из воронежских школ. Там впервые и проявилась творческая «жилка» в деятельности Виктора Дмитриевича. В школе была прекрасная по тем временам техническая мастерская. Вот и задумал учитель труда снегоход собрать, можно сказать, из ничего. Двигатель был взят от списанной мотоколяски, на оснастку пошла прорезиненная лента. Всё остальное для изготовления снегохода бралось также практически из списанной техники. Школьники не отходили от учителя: поедет или не поедет машина? Представьте себе – поехала!



Обретение крыльев.



По истечении десяти лет работы в Воронежской области Виктор Белянов переехал на малую родину. Трудиться продолжил в школе, которую кончал в своё время, учителем труда. После уроков вёл аэромодельный кружок. Тяга же к техническому творчеству по-прежнему не давала ему покоя. Как-то принёс на занятие в кружке журнал «Моделист-конструктор» с задумкой построить… самолёт. База для этого была что ни на есть «основательная». В просторном гараже стояло три станка, сварочный аппарат, другое необходимое оборудование. Главной же была мечта, которая помогла осуществить задуманное. Так что построил Виктор Дмитриевич, что ни на есть настоящий самолёт, который мог летать. С улыбкой вспоминает его создатель время работы над своим детищем. Двигатель пригодился от снегохода, о котором речь шла выше, газельные рессоры пошли в дело, крылья из фанеры были изготовлены. Летать-то самолёт мог, но, как оказалось, с риском для безопасности пилота. Нутром чувствовал он опасность летательного аппарата к воздушным маневрам.



– Очень уж чувствительным оказался аппарат в смысле управления, – вспоминает авиаконструктор-любитель. – Пришлось отказаться от дальнейшей работы с ним, как это заманчиво не было.



Так что поневоле пришлось приступать к строительству нового самолёта, но уже по собственным расчётам. Ведь опыт-то на этот счёт уже был. Также были учтены все недостатки, выявленные в процессе эксплуатации первого воздушного судна. На новый самодел времени ушло ни много ни мало – целых три года. И всё получилось, как задумал. Собственное имя самолёту дал: «Михаил». По словам Виктора Дмитриевича, оно собирательное. Деда так звали, брата, а также односельчанина, который субсидировал покупку подобающего двигателя. Не посчитать, сколько сил, энергии было вложено в создание «Михаила»! По большому счёту в создании самолёта участвовало много людей из многих городов страны и даже из-за рубежа. Для изготовления крыльев миллиметровую фанеру заказывать пришлось в Финляндии, специальную ткань – в данном случае термоусадочную синтетику –создатель «Михаила» получил из Курска. Глушитель для двигателя любезно предложили, по просьбе заказчика, омичи. Стеклопластик был доставлен из столицы, а рессоры из Орла. Ну, а если глядеть вглубь этого вопроса, то, безусловно, в целом решение конструкторской мысли – сплав русской смекалки и зрелой инженерной мысли. Пример тому хотя бы поиск штурвала для управления воздушным судном. На глаза Виктора Дмитриевича попалась нужная деталь от обычной детской игрушки. Представьте себе – подошла. Тормоза были взяты от «Жигулей», а аккумулятор – от мотоцикла.

На снимке (слева-направо) Алина и Дмитрий Ведищевы с сыном, Сергей Ведищев с внучкой Валерией, Александр Братищев, Иван Шувалов и Виктор Белянов



А теперь поподробнее о технических характеристиках «Михаила». Его вес 380 килограммов, скорость разбега 65-70 километров, заправочный литраж составляет 22 литра топлива. Его теоретически хватит почти на часовой полёт. Слово «теоретически» приведено здесь не случайно. На деле полёт осуществить невозможно. Для этого нужно пройти множество согласований. Это и регистрация воздушного судна, и получение лётного свидетельства, и предполётные требования с указанием маршрута полёта, высоты, скорости, места базирования. Но самодеятельный пилот не сетует на все эти запреты, объясняя жёсткие требования элементарной безопасностью.



«Спасибо за мечту!»



У Виктора Белянова единомышленников – чуть ли не всё село. Особо это проявилось при сборке второго самолёта. Одни из односельчан детали вытачивали на токарном станке, другие запчасти помогали доставать, третьи морально поддерживали. Особенно «заражаются» мечтой о небе, конечно же, школьники. Каждый «выезд» самолёта на аэродром становится для них праздником. Ну, а когда дядя Витя разрешал посидеть в кабине, подержаться за штурвал, то пределу счастья не было конца! Особая история по достижению мечты о небе сложилась у Димы Ведищева. Он на время строительства «Михаила» учился в школе. Был одним из фанатов, свято веривший в воплощение мечты о небе, его покорении с помощью «дяди Витиного» самолёта.



И представьте себе, осуществилась мечта школьника. Не без посыла Виктора Дмитриевича, после окончания школы Дмитрий поступил в Сызранское высшее авиационное училище лётчиков. Успешно окончил его и сейчас летает на винтокрылой машине в Жуковском. Когда приезжает в отпуск к родителям, то обязательно идёт наведать своего наставника. Берёт с собой жену и малолетнего сына Володю. «Пускай, мол, привыкает к лётной обстановке, – считает Дмитрий»… Вот и в этот раз Дмитрий со своим семейством и сельчанами пришли на полевой аэродром, чтобы полюбоваться на крылатую машину, пообщаться друг с другом и со своим кумиром, которому по плечу оказалось постройка настоящего самолёта.





В один из последних приездов на малую родину Дмитрий подарил своему наставнику сувенир. Это часы в виде самолётного винта. На них дарственная надпись: «Инженеру-авиаконструктору Белянову от лётчика Д. Ведищева. «Спасибо за мечту»!



…Нисколько не рисуясь, Виктор Дмитриевич рассказывает о своей мальчишечьей мечте покорить небо. В отличие от сегодняшних ребят и девчат, которые выше, чем стать успешным менеджером, не поднимаются в своих планах на будущее.



– А вот и нет, дедушка! – горячатся внук Савва и внучка Есения, невольно вступая в общий разговор. – Зачем тогда ты самолёт строил!? Мы тоже космонавтами или лётчиками станем.



Ещё они рассказывают о самоделке-машине, которую дед собрал с нуля, можно сказать, из металлолома. По словам её «родителя» это мини-Камаз. Мост от «Запорожца», кузов самодельный, благо сварка под рукой, двигатель от тяжёлого мотоцикла. Такая машина – незаменимый помощник в сельской местности. Сено с лугов доставить, овощи с дальнего огорода привезти. Ну, а самое главное, с его помощью самолёт можно транспортировать из домашнего ангара на лётное поле, где его разбег совершить никто не запретит лётчику по мечте.



А у него новая задумка, ещё более дерзкая. Вертолёт изготовить! Кто-то скажет, ну, это уж совсем непосильное дело в кустарных условиях. Что сказать на это? Только один ответ у Виктора Дмитриевича – самолёт тоже витал в мечтах, а вон смотри, буравит пропеллер воздух и готов взлететь в воздушную даль. Так что велика вероятность и вертушке гонять воздух в родном для Виктора Дмитриевича небе. Ещё одно тому порука, что он на короткой ноге с сопроматом и аэродинамикой, гидравликой и прочими науками, которые будут его верными помощниками в создании вертолёта. Так что посмотрим, что выйдет из новой затеи «Кулибина» из тамбовской глубинки.

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