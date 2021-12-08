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В США распространяется «омикрон» штамм, но умерших от него пока не выявлено

, 13:52 , Журналист

В США распространяется «омикрон» штамм, но умерших от него пока не выявлено

Совсем скоро в Соединённых Штатах будет 50 миллионов заражённых коронавирусом даже несмотря на усиленную вакцинацию. 

Страна по-прежнему занимает первое место по числу заболевших в мире. Ситуацию едва ли стоит называть благоприятной. Сейчас США столкнулись с новым «ковидным» вариантом, пришедшим из Южной Африки. Речь идёт о штамме «омикрон», который пока ещё не изучен досконально. По последним данным, новый штамм распространился уже на 19 штатов. Его заразность отмечается, как очень высокая. Он намного превосходит индийскую «дельту» и содержит до 32-х мутаций. Но всё же местные эксперты не спешат паниковать и призывают общественность сохранять спокойствие. Ведь, по мнению большинства учёных, «омикрон» едва ли приведёт к увеличению смертности.

Главный медсоветник президента США Энтони Фаучи считает, что африканский штамм может оказаться менее опасным и смертельным для окружающих. По его словам, с точными выводами насчёт «омикрона» спешить не нужно. Для начала его следует как можно детальнее изучить и проанализировать течение болезни. Не стоит забывать, что данная форма коронавируса пока ещё не вызвала летальных исходов. В США наблюдается та же картина. Умерших от «омикрона» на данный момент нет. Основными симптомами новой коронавирусной формы являются повышенная усталость, боль в мышцах и небольшой кашель. Обычно такие же симптомы выявляются у больных гриппом или ОРВИ. Учёные из ЮАР не сообщают об увеличенном числе госпитализаций или о повышенной смертности и так же советуют не паниковать раньше времени.

 

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