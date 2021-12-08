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В Японии ношение масок не считается ограничением человеческой свободы

, 07:16 , Журналист

В Японии ношение масок не считается ограничением человеческой свободы

Учёные спорят, почему же Японии удалось так быстро одолеть «ковид»? Сейчас там практически вообще не выявляются заражённые, а ещё в августе «дельта» штамм буквально зашкаливал. В СМИ очень часто говорят о самоликвидации вируса, но это пока не доказано. 

Посему вопрос об эффективности японской борьбы с «ковидом» остаётся без ответов. Но если посмотреть повнимательнее на их образ жизни, можно сразу прийти к определённым выводам. Начнём хотя бы с того, что эта нация всегда отличалась отличным здоровьем и защищённостью. Ещё стоит отметить их повышенную подготовку к разным видам эпидемий и недопущение заражения других. Ещё задолго до коронавируса, многие японцы предпочитали носить маски. Если кто-то из них вдруг заболевал обычной простудой, носить маску на улицах города считалось нормой. «А зачем я буду заражать других?», - как бы задавал себе вопрос заболевший гриппом или ОРВИ. И всё это считалось абсолютно нормальным.

Японцы никогда не считали ношение масок ограничением их свободы. Данное правило закрепилось у них десятилетия назад. В стране также отсутствует ярое движение антимасочников или «ковидных протестующих». Если таковые даже и были, то их число было настолько незначительным, что их можно было спокойно принять за какую-нибудь мелкую секту. Японцы не отвергли и вакцинацию. Никто из них не выступил против правительства и не призвал к массовым демонстрациям. В июле-сентябре были успешно привиты до 40 миллионов человек в возрасте до 65 лет. Более пожилых граждан вакцинировали не полностью. По состоянию на первую декаду декабря, две прививки Pfizer или Moderna получили уже 78% населения. В ближайшее время, по подсчётам аналитиков, это число может дойти до 80%. При этом, в стране не действовало никаких локдаунов, запретов и QR-кодов. Полицейские не выслеживали граждан без масок и не устраивали охоту на «вакциноборцев». Люди сами следовали должным мерам ограничений, носили маски и вакцинировались. И делали они это без всякого принуждения.

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