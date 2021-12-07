Горький хлеб промышленности

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 декабря 2021, 12:30 Николай ЖДАНКИН - горный инженер, доктор технически наук, академик РАЕН, профессор НИТУ «МИСиС» (бывший)

Угольная промышленность – это важное звено топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Уголь необходим промышленности как воздух, т.к. большая часть угля используется на тепловых электростанциях как топливо, а также как технологическое сырье и топливо в металлургии и химической промышленности. Но великие слова В.И. Ленина о том, что «Уголь – это настоящий хлеб промышленности!», к сожалению, давно забыты. А сейчас этот хлеб стал еще и очень горьким из-за огромных людских потерь, а частности, при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В чем же глубинные причины этой трагедии?

Страна уже давно взяла курс на сырьевую экономику, добывая и продавая сырье. Если сегодня нефть и газ в добываемом объеме нужны, в основном для того, чтобы зарабатывать деньги (кстати, не слишком большие), то уголь нужен именно для развития страны. А для нашей экономики, для увеличения размера бюджета, роста доходов населения, повышения качества жизни и пр. необходимо:

1. Обеспечить уход от сырьевой зависимости и широкое развитие перерабатывающего производства.

2. Строить заводы, внедрять новые инновационные технологии и современное оборудование.

3. Развивать собственное машиностроение.

4. Иметь для этого достаточно металла и электроэнергии.

5. Обеспечить рост добычи угля: и коксующегося, и энергетического.

Вот такая простая формула развития, в основании которой лежит УГОЛЬ. Заметим, что такой подход дает массовое создание новых рабочих мест, преодоление безработицы, рост доходов бюджета и людей, т.е. все то, в чем остро нуждается современная Россия.

В энергобалансе России уголь занимает около 14-16%, тогда как в мире ситуация иная. В энергобалансе ЮАР уголь занимает более 90%, в КНР – 64%, в Индии – 58%, в Японии – 30% и т.д., а в общем в мире – 28%. Как видим, значение угля очень велико. Конечно, сейчас в России уголь менее конкурентоспособен в энергетике по сравнению с газом, тем более что при сжигании угля выделяются большие объемы углекислого газа и остается много золы. Но в ближайшем будущем, при истощении запасов газа и, особенно, при разработке новых технологий (например, пылеугольное топливо, газификация угля, углехимия и др.) его роль и в энергетике будет возрастать, по прогнозу до 35-40%. Поэтому забывать об угле нельзя.

Особенно большое значение имеет уголь (коксующийся) в черной металлургии, где без него не выплавить металл. Из всего добываемого в России угля 2/3 – это энергетический уголь, и только 1/3 – коксующийся. Кокс, сгорая в доменной печи, дает тепло и является источником получения восстановителя окислов железа. Чем больше в коксе содержится углерода, тем лучше качество кокса и эффективнее процесс выплавки металла. Естественно, при росте производства металла для нужд машиностроения больше понадобится и угля. Таким образом, спрос на уголь, по нашим прогнозам, будет расти, как на энергетический уголь, так и на коксующийся.

Здесь важно отметить объемы запасов угля в России. По данным авторитетной организации ОПЕК, запасов нефти (учитывая сегодняшние объемы добычи) может хватить на 30-40 лет, природного газа – на 75-80 лет, а угля – на 400-500 лет. Как видим, уголь для нас является по-настоящему стратегическим «хлебом промышленности» с большой перспективой во времени, чего не скажешь о нефти и газе. Поэтому ресурсы надо беречь и расходовать их очень эффективно, думая о будущих поколениях…

Уголь – это люди.

Люди, шахтеры – вот движущая сила угольной отрасли. Именно благодаря их талантам и профессионализму, высокой самоотдаче и героизму (да, это действительно героический труд!), подготавливаются новые горизонты, нарезаются лавы, осуществляется добыча угля, и при этом внедряются новшества (инновации) на всех этапах работы и обеспечивается высокое качество продукции.

Но сейчас, как мы уже отмечали, уголь забыт на уровне государства. Некогда одна из самых уважаемых, знаменитых и оплачиваемых профессий, шахтерская профессия находится в забвении. Хотя перспективы угольная отрасль имеет огромные. К сожалению, вспоминают о шахтерах только тогда, когда происходят взрывы метана и пожары на шахтах, где гибнут десятки людей, как это было и на «Листвяжной». Погиб в общей сложности 51 (!!!) человек, многие из которых до сих пор не подняты «на-гора».

И это ужасно. Когда собирают государственные комиссии и долго разбираются с причинами, а после… выплачивают семьям, в лучшем случае, по несколько миллионов рублей, «компенсируя» потери кормильцев. Но людей уже не вернуть… А потом опять тишина, до следующего массового смертельного случая. Сколько же еще должно погибнуть людей, чтобы государство, наконец, обратило внимание на уголь?

Как не было, так и нет сильной и четкой системы контроля, которая бы позволяла постоянно держать ситуацию в пределах нормы и снижала бы риски таких аварий. Хотя в СССР была четкая система Госгортехнадзора, но и она давала сбои. Как известно, каждый миллион тонн добытого угля «оплачивался» одной человеческой жизнью…

Сегодня утрачен престиж шахтерской профессии. Если раньше в СССР за объемами добычи угля, как важнейшего ресурса развития промышленности, следила вся страна, аплодируя шахтерам и поздравляя их с очередными орденами и медалями за трудовые подвиги. То сейчас никто об этом даже и не вспоминает. Сейчас звучат победные реляции только о том, сколько мы построили газопроводов и сколько млрд кубометров газа гоним в ту или иную страну, хотя уровень газификации самой России составляет всего около 60-65%. Это просто позор для государства с огромными запасами газа. Хотя сейчас ситуация стала понемногу меняться…

Система контроля на шахтах.

Контроль в шахте – это важнейшая функция менеджмента. И очень жаль, что эта функция стала коммерческой, когда инспекторы Ростехнадзора подписывают акты о допуске к работам, даже не спускаясь в шахту. До этого же додуматься невозможно! Думаете, это делается по простоте душевной? Конечно, же нет. Только за деньги! Коррупция там царит неимоверная. И не только там, но и во всех областях промышленной безопасности, охраны труда и вообще экологии.

Сейчас многие предприятия, в т.ч. шахты, заводы и другие, где имеются опасные производства, имеют сертифицированные системы менеджмента по МС ИСО 14001, ИСО 45001 и др., которые «позволяют» им вести работу на их производстве, чем часто и прикрываются инспекторы. Но такая работа производится в ущерб здоровью и часто жизни персонала этих предприятий.

Ни для кого не секрет, что многие сертификаты просто покупаются предприятиями, «рисуются» красивые документы, не имеющие никакого отношения к реальной жизни. Достаточно открыть Интернет, чтобы понять, что купить сертификат проще пареной репы. И многие проверяющие закрывают на это глаза: документ-то есть, значит все в порядке. Конечно, кое-что пытаются делать, но этого явно недостаточно. А в реальности – постоянные выбросы и взрывы газа, пожары, опасные заболевания и нередко массовые смерти людей, как это было и сейчас.

Получается, что любому предприятию важно иметь «правильные» документы, но соблюдать их вовсе не обязательно. Порой даже проще заплатить штраф или дать взятку проверяющему, чем реально повышать свою безопасность и экологичность…

Поражает еще и то, что как только произошла данная трагедия, так было срочно дано поручение срочно проверять все шахты. Когда петух клюнул в одно место, так сразу же стали думать, что делать. И тут же было выявлено сотни нарушений. А если бы не было данного поручения, то все работало бы в обычном режиме, как всегда… до нового взрыва или пожара. Поэтому работа по поручениям – это искаженный подход. Работать надо по своим должностным обязанностям. Прямая и главнейшая задача проверяющих организаций – не ждать поручений сверху, а производить регулярный контроль ситуации, а также принимать своевременные меры для устранения нарушений. За это они получают свою зарплату.

Плачевная зарплата шахтеров.

Да, сегодня зарплата шахтеров напрямую зависит от выполнения плана и объемов добычи. В этом закладываются главные корни глобальных ЧП на шахтах. Шахтеры – люди отчаянные, часто они плевать хотели на опасную концентрацию метана в забое, заматывая датчики контроля ватниками, заклеивая их скотчем и поливая водой. Главное, чтобы не «вырубило» энергию и можно было продолжать рубить уголь. И понять их мотивацию просто: надо кормить семьи, одевать и учить детей, жить в общем нормальной жизнью. Но это, к сожалению, чревато очень опасными последствиями...

И конечно, в принципе прав наш Президент В.В. Путин, который потребовал исключить выплаты, зависящие от выработки. Но это не есть единственное решение вопроса. Нельзя полностью исключить выплаты от выработки, это просто невозможно. Шахтеры потеряют всю мотивацию к работе. Нужно просто зарплату сделать зависящей от выработки, но в меньше степени. Например, получаешь какую-то фиксированную часть, не зависимую ни от чего. А если выполнил и даже перевыполнил план, то премия может быть 50-100% от фикса в размере, пропорциональном объему перевыполнения. Как это было всегда на шахтах.

Тогда и шахтеры будут довольны, и руководство. И будет возможность существовать шахтам, поскольку сегодня угольная отрасль фактически выброшена на выживание. Государственная поддержка отсутствует. Руководителям и владельцам угольных предприятий приходится самим решать все вопросы поддержания и развития шахт и всей инфраструктуры.

Однако это только одна сторона вопроса. Отдельная тема – это в общем низкая зарплата шахтеров. Даже в Кузбассе, главной «кочегарке» страны, средняя зарплата шахтеров превышает среднюю зарплату в регионе всего в 1,6-1,7 раза, а по всей России и того меньше - в 1,3-1,4 раза.

Тогда как в СССР средняя зарплата шахтеров была в 4-5 и более раз выше, чем у работников обычных профессий. Так страна оплачивала труднейший героический труд шахтеров, который лежал в основе всей экономики нашей великой державы. Можно напомнить читателю и роль УГЛЯ в Великой Отечественной войне, когда благодаря шахтерам (конечно, и металлургам, и машиностроителям, и людям многих других профессий) ковалась Великая Победа.

Кстати сказать, для сравнения сегодня средняя зарплата шахтеров в США составляет около $6 тыс. в месяц (примерно 420 тыс. руб.), а в Германии – около 3,5 тыс. евро (300 тыс. руб.), что почти в 5-7 раза больше, чем в России. Отсюда и формируется отношение к шахтерам…

Понятно, что сейчас героизм шахтеров никому не нужен. Считается, что это их личное дело, где работать. Не хочешь работать – бросай родные края и поезжай в Москву, Питер или в любой другой крупный город, где работа всегда найдется. Но как бросить все то, чем живешь? Как бросить свои корни, своих родных и друзей, свою любимую работу, к которой привык с детства, которой всегда занимались твои дед, отец и другие родственники. У шахтеров, как известно, самые крупные фамильные династии. Когда даже не представляешь себе жизнь по-другому. Когда твоя бригада – это твоя семья. Ведь тяжелый труд особенно сильно сплачивает людей, которых не страшат никакие испытания, даже борьба с властью. Достаточно вспомнить мощные забастовки шахтеров, которые потрясали страну в конце 80-х – начале 90-х годов, о чем мы в свое время писали в прессе (например, в газете «Известия», 1989, № 209). Чтобы это никогда не повторилось, нужно понимание глубинных причин этих явлений, и в первую очередь осознание их на уровне государства. Нужна четкая и работающая система контроля, обеспечить которую может только государство, которое согласно Конституции РФ (статья 7) ответственно за здоровье и жизнь людей. Только в этом залог успехов и развития угольной отрасли.

Кстати говоря, я сам – горный инженер, около 5 лет отработал на шахтах и не понаслышке знаю проблемы шахтеров. Мой дед Жданкин Иван Иванович после раскулачивания в 1930 году был выслан в Караганду, поднимал «угольную кочегарку» №3. Дед работал забойщиком на добыче угля. Сначала добывал уголь киркой, а после уже отбойным молотком. Его дважды заваливало в забое полностью, но его откапывали, и он снова работал там же. Однако после второго завала деду дали инвалидность и отправили на «легкий» труд, где он стал работать откатчиком – откатывал вагонетки с углем и породой к стволу на выдачу (!?). И это называлось легким трудом... Мой отец также горный инженер, как и мой брат. Они полные кавалеры знака «Шахтерская слава» 3-х степеней.

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