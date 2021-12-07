Врач Александр Соловьёв: В России нет открытых данных о детском ковиде

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 декабря 2021, 11:34 Источник: Александр Соловьев

В Великобритании 9 декабря проводится акция с призывом к Правительству ввести дополнительные меры безопасности для школ в Англии, чтобы защитить очное образование.

Сейчас 1 из 24 учеников начальной школы в Великобритании инфицирован. И их количество увеличивается.

Факты (Великобритания):

— дети школьного возраста имеют самые высокие показатели инфицирования среди всех возрастных групп

— число госпитализаций на 33% выше для лиц в возрасте от 5 до 14 лет, чем в январе 2021 года

— сообщается, что 77 000 детей в Великобритании в возрасте от 2 до 16 лет страдают от Long Covid

— только 25.11 более 200 000 учеников отсутствовали по причинам, связанным с COVID-19

— сотрудники образования с большей вероятностью будут давать положительный результат на ковид, чем население в целом, рабочая нагрузка в результате высокого уровня инфекции в школах существенно возрастает и это влияет на здоровье и благополучие персонала.

Наивно думать, что в России ситуация лучше.

Но в России при этом практически ничего не говорится о детском ковиде. Не говорится о Long Covid’e у детей.

У нас нет открытых данных о детском ковиде.

И мы не приступили к вакцинации даже подростков.

У населения нет понимания о необходимости защитить детей с помощью вакцинации, о необходимости повышения безопасности школьной среды.

За последние 2 недели наблюдается «взрыв» заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе рост заболеваемости ОРВИ в Свердловской области составил +26,3%, а в Екатеринбурге +28,1%. Более 47 400 случаев ОРВИ за неделю — это самый высокий показатель в этом году, и существенно выше прошлого года (макс. было 38 124 на 49 неделе). Доля детей среди заболевших уже 64%!!!

Взлет заболеваемости ОРВИ свидетельствует о том, что меры профилактики ОРВИ не работают! Их недостаточно!

Среди случаев ОРВИ «прячется» много не диагностированного COVID-19.

Участие детей в эпидпроцессе многократно доказано! Китайское исследование наглядно демонстрирует как 2 инфицированных ребенка передали вирус 11 и 12 своим одноклассникам, а далее по цепочке вирус передался более 200 человек.

Данные о распространении омикрона в ЮАР свидетельствуют о сильном возрастном сдвиге в сторону детского и раннего детского возраста.

Случаи сверхраспространения омикрона с участием детей (старшеклассников) уже зарегистрированы в Дании — 55 инфицированных из 150 участников рождественской вечеринки.

Для понимания того, как легко происходит инфицирование коронавирусом — свежее важное исследование Института Макса Планка: на расстоянии 3 метров невакцинированному человеку, находящемуся в зоне выдоха человека с COVID-19, требуется < 5 минут, чтобы заразиться с почти 100% вероятностью!

А между тем, у нас даже по отношению к людям, инфицированным омикроном нет жесткого требования по профилактике аэрозольного пути передачи коронавируса. На видеосъемках туристки, вернувшейся из ЮАР и размещенной в обсерваторе в Сергиевом Пасаде, она без маски (и уж тем более респиратора). После появления симптомов она переводится в другой обсерватор — в пос. Запрудня — в машине скорой помощи едет опять без маски (респиратора).

Случай в Гонконге демонстрирует, что респиратор с клапаном обратного выдоха не защитил от распространения омикрона в ковидном отеле.

Глупое и грубое пренебрежение элементарным мерами приводит к инфицированию большого количества людей.

Как можно не понимать этого?

Как можно не влиять на это?

Как можно не контролировать это?

Все разговоры о легкости ковида у детей в общем и легкости омикрона в частности приводят к массовому распространению коронавируса, к сверхраспространению.

Убаюкивание в ситуации с коронавирусом, преуменьшение рисков — это глобальная ошибка!

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