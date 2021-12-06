Финансовый эксперт Ордов: если банки обяжут возвращать украденные со счетов деньги, они станут больше думать о безопасности

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6 декабря 2021, 21:34 Источник: "Экономика сегодня"

Банковские карты, Aleksander Polyakov/globallook.com

Банк России сообщил в понедельник о намерении определить сумму денежных средств, которую финансовые организации должны возвращать физическим лицам, ставшим жертвами мошенников. Руководитель департамента Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов оценил инициативу Центробанка.

Эксперт предположил, что чисто технически реализовать ее будет легко.

«С реализацией данной инициативы нет никаких проблем. Более того, уже при оформлении кредитной карты или размещении средств на депозитах клиентам предлагают дополнительный страховой продукт, призванный обезопасить от мошеннических действий. Это относительно недорогая процедура, поэтому банки могут включить ее в тариф. И услуга станет скрытой формой обязательного страхования банков и физических лиц», – - сказал специалист.

По его мнению, инициатива Центробанка заставит розничные банки больше заботиться о кибербезопасности.

«Не исключено, что при упрощенной процедуре потолок, установленный Центробанком, не покроет общую сумму похищенных средств. Но в любом случае движение в сторону повышения безопасности клиентов – это хорошо, поскольку правоохранительные органы не всегда в силах помочь россиянам, ставшим жертвами финансовых мошенников. Возможно, благодаря этому заинтересованность российских банков в разработке новых продуктов в рамках кибербезопасности повысится, и они нацелятся на предотвращение преступных действий», – заключил эксперт.

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