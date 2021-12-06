Сергей Бабурин: мы сами напросились в Евросоюз и его институты

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6 декабря 2021, 18:00 Александр Саргин

Фото: voicesevas.ru

Европейский союз продлил до 8 декабря 2022 года действие режима санкций за «серьезные нарушения прав человека».

Напомним, что в числе «наказанных» находятся несколько граждан Российской Федерации, у которых на территории Евросоюза могут быть заморожены активы и экономические ресурсы, а также им может быть запрещен въезд в Европу или даже транзит через территорию ЕС.

«Ну что ж, если мы сами напросились в Европейский союз и все его институты, - сказал «АН» экс-зампред Госдумы, доктор юридических наук, профессор Сергей Бабурин, - вот и давайте получать сполна все, что пропишут нам еврочиновники. Взять тот же Европейский суд по правам человека, который всегда был ангажирован против нашей страны. Но ведь сама европейская цивилизация семимильными шагами идет к своей гибели, и теперь там возобладала истинная евротолерантность».

Сергей Бабурин напомнил, что в Евросоюзе вместо процесса воспитания детей в собственных семьях теперь «правит бал» ювенальная юстиция, вместо таких святых понятий, как «мать» и «отец» - родитель № 1 и родитель № 2, и, пожалуй, «самое страшное», по его словам, то, что там на законодательном уровне приняты однополые браки, и в такие, с позволения сказать, «семьи», уже отдают детей, которые были изъяты из нормальных человеческих семей.

Напомним, что в нынешний европейский «черный список» попали такие «нарушители», как генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСИН Александр Калашников, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и директор Федеральной службы войск нацгвардии (Росгвардия) Виктор Золотов.

Экс-спикер Госдумы уверен, что большинство судей того же Страсбургского суда априори исходит из виновности государства, причем презумпция вины государства у них распространяется прежде всего на Россию. Политик считает, что те поправки в Конституцию РФ, за которые не так давно на референдуме проголосовало большинство граждан нашей страны, в какой-то степени вернули Россию на национальный путь развития, однако «нужно продолжать» конституционную реформу.

«Я за то, чтобы мы на деле перестали абсолютизировать чужое правосудие, - заключил Сергей Бабурин в разговоре с «АН», - а также занялись бы очищением собственного от всего вредного, наносного и коррумпированного!»

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