Кому нужна господдержка

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6 декабря 2021, 11:09 Степан Земцов, директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС

Государство будет поддерживать наиболее пострадавшие отрасли малого и среднего бизнеса. Об этом премьер-министр М.Мишустин заявил на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), на котором обсуждался новый пакет антикризисных мер. По данным реестра Федеральной налоговой службы (ФНС), помощь правительства составила уже около 434 млрд. рублей из которых 177,3 млрд. рублей - гарантии и поручительства государства. Это примерно 13 процентов антикризисного плана, сам сектор занимает около 21 процента российской экономики.

Федеральная помощь малому бизнесу в прошлом году в сравнении с 2018 годом выросла в 20,7 раз. В среднем приходится около 102 тысячи рублей на одно предприятие, получившее поддержку. При этом охват поддержкой вырос на порядок: с 2-3 субъектов до четверти всех компаний в пик ковидного кризиса. Очевидно, что размеры господдержки сильно варьировались между регионами. Относительный объем поддержки пока ниже, чем в развитых странах. Были некоторые проблемы с определением наиболее пострадавших отраслей, с несовпадением кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и реальной деятельности бизнесов. Некоторые компании причисляли себя к пострадавшим отраслям в надежде на получение субсидии. Премьер-министр отметил на заседании комиссии, что еще есть возможности для повышения адресности поддержки.

Так или иначе, меры правительства помогли сгладить последствия пандемии, особенно в сфере занятости. По нашим оценкам, в пострадавших и связанных с ними отраслях трудилось около 12 млн. человек, а это почти 63 процента занятых в малом бизнесе; то есть потенциальный масштаб возможных сокращений был существенным. При этом в прошлом году число рабочих мест в секторе даже немного выросло, особенно в слаборазвитых регионах. Этому, например, способствовал тот факт, что бизнесы, не сдававшие ранее отчетности по числу работников, решили представить ее государству в надежде на помощь. Но была и другая тенденция: крупные компании - с той же целью и в обход законодательства - вдруг стали записываться в «средний бизнес» по критерию количества персонала. В целом же, предприятия надеялись на быстрый выход из кризиса, поэтому старались не увольнять сотрудников, а стремились переводить их в отпуска, на половинчатые ставки и другие формы сотрудничества.

Новая волна пандемии и усиление противоэпидемиологических мер осенью текущего года вновь заставили предприятия сферы услуг искать способы экономить, в том числе путем сокращения персонала. По данным ФНС на ноябрь 2021 года занятость в секторе МСП без учёта самозанятых упала почти на 4 процента в годовом выражении. Рост занятости в малом бизнесе наблюдается только в 13 из 85 регионов, включая Москву.

Среди других проблем, возникших в связи с пандемией, эксперты отмечают также проблему закредитованности бизнеса. Правда, сегодня кредиты уже теряют в популярности. Так, по новой льготной программе ФОТ 3.0 насчитали всего 40 тысяч обращений (0,7% от числа субъектов МСП). Предпринимателей останавливают опасения в возможности возвратить полученные кредиты. Зато за грантами ФНС на сохранение занятости в ноябре обратилось около 9 процентов всех субъектов МСП.

Пандемия ударила и по доходам населения, снижая необходимый бизнесу потребительский спрос. Впрочем, государство пришло на выручку и прямо или косвенно помогло бизнесу, во-первых, через субсидии малоимущим, во-вторых, через расширение доступа малого бизнеса к госзакупкам.

Одним из факторов сохранения занятости был онлайн-сектор. Например, чем выше уровень использования интернета, умения размещать, выполнять и оплачивать заказы онлайн, тем выше успешность компании в новых условиях. Самое яркое тому подтверждение – взрывной рост доставки продуктов в крупных городах. Государство могло бы поддержать эти процессы, особенно в менее развитых регионах, где предприятия и население не обладают нужными компетенциями, где не всегда, к сожалению, есть доступ к интернету.

На мой взгляд, в настоящее время большее внимание нужно уделить поддержке стартапов, творческих индустрий, то есть тех предпринимателей, которые создают новые рыночные ниши, адаптируют нашу экономику к новым условиям жизни. За рубежом этому посвящены отдельные программы поддержки. Поэтому Михаил Мишустин призвал правительство ускорить работу в этом направлении.

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