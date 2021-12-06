Как в 1988 году группа «Альфа» спасла ​ десятки детей-заложников в Северной Осетии

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6 декабря 2021, 09:41 Источник: АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ

И в советское время были и террористы, и захваты заложников. Но было их гораздо меньше, чем в наши дни. Возможно, потому что «подвиги» этих преступников не смаковали на телевидении и в газетах, а интернета вообще ещё не было.

Каждый случай был событием из ряда вон выходящем. Но главным приоритетом «Альфы» и тогда, и сейчас было и остается сохранение жизней заложников. 33 года назад во городе Орджоникидзе, которому теперь вернулось старое название Владикавказ, произошёл захват автобуса с детьми. В результате операции «Альфы» все заложники были освобождены целыми и невредимыми. А благодаря международному сотрудничеству преступники не смогли избежать наказания. По тем событиям спустя два года был снят фильм с говорящим названием «Взбесившийся автобус».

1 декабря 1988 года. Орджоникидзе. Обычный день. Ученики 4 «Г» класса школы № 42 отправились на экскурсию в местную книжную типографию. От школы дети добирались на троллейбусе с пересадками и сильно устали. Погода испортилась, начался мокрый снегопад и потому учительница Наталья Ефимова совершенно не удивилась, когда на выходе их встретил мужчина и сообщил, что школьников ждёт автобус от родительского комитета. Учительница и 32 школьника спокойно расселись по местам. Как только автобус заполнился, мужчина вышел в салон и объявил: «Вы — заложники». К первому преступнику в салон вошли ещё четверо вооруженных мужчин. Они действовали слаженно и чётко, без суеты. Один завешивал окна, другой начал расставлять внутри автобуса банки и бутылки с бензином.

Преступники не были профессиональными бандитами. Разве что были у них за плечами мелкие судимости и наркотики. Это были члены местной автобусной бригады автопредприятия №1 Павел Якшиянц (38 лет), Владимир Муравлев (26 лет), Герман Вишняков (22 года), Владимир Анастасов (25 лет) и Тофий Джафаров (28 лет). У них был план: захватить заложников, потребовать крупный выкуп, а также самолет, чтобы улететь за границу. Изначально новоявленные террористы хотели поступить «гуманно» и привлечь в качестве заложников своих собственных жён и детей. Но те отказались. Тогда лидер группы Якшиянц решил осуществить настоящий захват детей. Именно детей, потому что их легче контролировать и лобовой штурм при таких вводных исключался.

В половине пятого вечера автобус с заложниками остановился на площади перед обкомом Северной Осетии. Главарь банды посадил перед собой учительницу и заставил её писать «ультиматум поганым ментам». Под диктовку женщина изложила ситуацию: автобус с детьми захвачен вооружёнными людьми, нужна рация для переговоров. К «ультиматуму» преступник велел сделать приписку: «Умоляем, спасите!»

Затем он вышел из автобуса, остановил проезжавшие мимо «Жигули», выпалил в лобовое стекло из обреза, бросил на сиденье «ультиматум» и спокойно вернулся в автобус. Шокированный и истекающий кровью водитель тут же погнал машину в сторону ближайшего милицейского патруля. В 17:30 осетинские милиционеры знали: в столице республики происходит что-то неординарное.

Милиционеры, подошедшие к автобусу первыми, ещё не поняли, насколько серьёзна ситуация. Двери были заблокированы, и они попытались вскрыть их при помощи отвёртки. И тут милиционер увидел наставленное на него ружьё.

«У нас полный автобус динамита, в автобусе заложники — дети, в салоне бензин, немедленно рацию!»

У террористов появилась рация. На связь с террористами вышел замминистра внутренних дел Северной Осетии полковник Таймураз Батагов. Якшиянц назвал себя и изложил требования: миллион фунтов стерлингов, миллион долларов, золота ещё на миллион и самолёт. На размышления — сорок минут, дальше бандиты пообещали каждые полчаса убивать по ребёнку.

Переговоры шли не быстро, но террористам пообещали, что выполнят их условия в обмен на безопасность заложников. И автобус с заложниками направился в аэропорт Минводы. Тем временем туда уже прибыл самолет с спецгруппой «Альфа».

С этого момента переговоры с преступниками вела уже группа «А». «Альфовцы» провели рекогносцировку в аэропорту, расставили снайперов и разработали план освобождения. Но Якшиянц не был похож на того, кто готов сдаться. Штурм был слишком рискованной затеей – дети! Атаку решили оставить на самый крайний случай.

Руководитель операции уточнил, куда именно собираются лететь террористы. Якшиянц не мог решить и выбирал между Пакистаном, ЮАР и Израилем. Ил-76 в Минводах уже стоял, осталось только решить, куда он полетит. Между СССР и Израилем на тот момент не было дипломатических отношений. Террористы выбрали Израиль. Не учли бандиты лишь то, что какими бы плохими не были отношения между двумя странами, но евреи с террористами не церемонятся.

«Альфа» торговалась с бандитами по поводу условий перелёта. Бандиты готовы были отпустить детей только при условии предоставления новых заложников. Назывались то члены Политбюро, то первая леди страны Раиса Горбачёва, то жена самого главаря банды. В качестве заложником предложили экипаж самолёта, но преступникам идея не понравилась. Более того, они требовали предоставить им автоматы, чтобы по прилёту могли обороняться, если их доставят не в Израиль. Через несколько часов был достигнут компромисс: Якшиянц отпускает детей в обмен на пистолеты, один автомат, бронежилеты и пилотов в качестве заложников.

Обмен проходил нервно. К автобусу отправились подполковник КГБ Евгений Шереметьев и альфовец Валерий Бочков, одетые в гражданское и лётчики. Дети выходили из автобуса и тут Якшиянц в очередной раз взбрыкнул. Он потащил в самолёт 11 оставшихся у него детей и учительницу. Отпустить был готов в обмен на наркотики и свою бывшую жену. Отдельной задачей «Альфы» было уговорить женщину согласиться. Стоит отдать должное её мужеству, она всё же согласилась. Оставшихся детей и учительницу освободили. Пилотов, кроме командира экипажа, заковали в наручники. Террористы получили мешки с деньгами и… разрешение на взлёт.

Отпустить террористов?! Даже не предприняв попытку штурма?

Дело в том, что советская дипломатия работала. И, несмотря на то, что официальных дипломатических отношений между нашими странами не было, работа в Тель-Авиве велась уже более года. Ещё до взлёта страны договорились об аресте террористов.

Самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гурион ночью. К самолёту подошли сотрудники местной службы безопасности. Израильтяне уточнили, кто из присутствующих экипаж и лётчики ускользнули из самолёта. Только тогда преступники поняли, что они в западне.

В это же время в Бен-Гурионе приземлился самолёт с офицерами «Альфы».

Начались переговоры о передаче бандитов СССР. Израильтяне хотели получить гарантии, что преступников не подвергнут смертной казни. Поскольку в кнессете были депутаты, предлагавшие не выдавать террористов «поспешно», рисковать и затягивать историю не стали. Гарантии дала «Альфа» на месте. В ночь на 4 декабря два самолёта с террористами, альфовцами, бывшими заложниками, деньгами и оружием вылетели в Москву. Бандитов везли с завязанными глазами в наручниках.

Когда Якшиянцу развязали глаза и он увидел надпись «Шереметьево», он спросил: «Что со мной будет? Расстреляют?»

«Пряников дадут», — ответил кто-то из офицеров группы «А».

Слово данное израильтянам «Альфой» было сдержано. Смертную казнь террористам не назначили. Главарь получил 15 лет, остальные по 14…

А «Альфы» эта история стала ещё одним примером успешного освобождения заложников без стрельбы и жертв.

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