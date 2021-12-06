От Базарова до Фэйса или на чье лицо смотрит сегодняшняя молодежь

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 декабря 2021, 08:06 Варвара Андреева

Фото из открытых источников

Жизнь каждого человека – это путь, разделённый на этапы. Один из таких этапов – подростковый период, когда ребенок только ищет себя в этом мире. Подросткам важно понимать, что они могут из себя представлять. Ответы на вопросы молодые ребята часто находят в ярких, привлекательных образах медийных личностей, персонажах телесериалов и фильмов. Каким образом юное поколение выбирает себе кумиров?

Подростковый возраст – это период максимального увлечения телевизором и интернетом. Большую часть желаемой информации молодые люди черпают оттуда. Фильмы и телесериалы несут нормативную функцию для молодого поколения. Подростки воспринимают отношения между героями, как реальные, и формируют собственные модели поведения под их воздействием.

Раньше подростки вдохновлялись героями любимых книг, “перенимали” их поведение и манеру общения, использовали крылатые фразы с бумажных страниц в жизни. Сегодня ситуация складывается иначе. Для большинства современных подростков книга – это больше не “лучший подарок”. По данным научной статьи из журнала PPMC за 2020 год, меньше 20% молодых людей читают книги, газеты или журналы каждый день, но при этом больше 80% из них постоянно сидят в социальных сетях. На первый план выходит Интернет с его сервисами, стриминговыми платформами и видеохостингами. Именно там сегодняшняя молодежь чаще всего находит себе кумиров.

По данным исследования ВЦИОМ на тему «Кумиры современной молодежи», лидирующие позиции заняли поп- и рок-звезды (47% опрошенных отдали предпочтение им). Получается, что “герои нашего времени” – это далеко не литературные персонажи. Подростки 21 века отдают предпочтение музыкантам. Изменились привычки молодежи в поиске кумиров, но не поменялись образы, привлекающие молодое поколение. Так, подростков всегда манили бунтующие, самоуверенные, загадочные типажи. Раньше они находили их на страницах книг, а сегодня в своем плейлисте. Достаточно сравнить главного нигилиста XIX века Евгения Базарова и самого популярного русского рэпера по данным Google 2017 года – Фэйса. “Мне не надо друзей, мне не надо подруг...” – поет исполнитель в композиции "Спасательный круг". Базаров так же “выступает” против дружбы. Отношения с Аркадием “дают трещину”, герой остается один со своими жалкими двойниками-Кукшиной и Ситниковым. Фэйса и Базарова также объединяет вызывающий внешний вид. Бакенбарды, старая одежда, густые длинные волосы – это нигилист из произведения “Отцы и дети”, чей стиль является непривычным для того времени. Аналогично Базарову, Фэйс “отпускает” волосы до плеч, а также делает татуировки на лице, что становится своеобразным протестом, как и у Евгения Васильевича. Кроме того, их обоих связывает отношение к государству и обществу. Взгляды рэперов часто называют антиправительственными, он даже посвящает альбом теме власти. Базаров, как и Фэйс, противостоит устоявшимся ценностям, однако его недовольство связано больше с традициями и порядками общества. Таким образом, данные типажи становятся некими клише, анти примерами, которые, как известно, всегда привлекают подростков, романтизирующих подобное поведение.

У каждого поколения появляются кумиры, которые не всегда понятны предыдущему. Однако, если присмотреться, можно заметить общие черты среди “идолов” разного времени. Важно помнить, что подростковый бунт и романтизация “плохих парней” при нормальном развитии не будет длиться вечно. Вкусы меняются, и представления о жизни – тоже, со временем на смену экстравагантным поп-звездам приходят выдающиеся ученые, политики или публицисты.





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