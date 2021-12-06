Кто такой Макаронный Монстр и стоит ли его бояться

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6 декабря 2021, 08:06 Варвара Андреева

Летающий макаронный монстр

Признаки религии — это иррациональность, догматизм и необоснованность. Получается, миллионы людей верят в абсолютную истинность чего-либо недоказанного научным путем. Однако верить исходя из собственных убеждений — это одно. Другое дело — вынужденно “впитывать” религиозные взгляды и формировать собственное мировоззрение под их давлением. К чему это приведет?

Сведение к абсурду.

Все началось с раздражения. Некий Бобби Хендерсон из США возмутился введением в обязательную школьную программу в 2005 году курса “разумного замысла”, противоположного эволюционному учению. По его мнению, детям не должны навязывать веру в конкретного сверхъестественного Творца, который якобы создал всех живых существ.

У каждой религии есть свой Бог. Так почему бы не преподать, что за сотворение мира ответственен именной мой Бог? Почему бы не выдумать его? Так рассуждал Бобби Хендерсон, когда задумывал пастафарианство. Он написал открытое письмо на своём вебсайте, в котором призывал пользователей уверовать в сверхъестественного Создателя, похожего на макароны и тефтели — Летающего Макаронного Монстра. Свою религию Хендерсон назвал “пастафарианство” (“растафарианство” + “паста”) и требовал ввести ее изучение в школах. Таким образом, автор сыронизировал над классическими духовными учениями и фанатизмом отдельных людей.

Спаси и накорми.

Дальше события развивались стремительно и непредсказуемо. Письмо Бобби Хендерсона стало вирусным и разошлось по Интернету. Появились первые адепты пастафарианства, которое изначально задумывалось как шутка.

Можно ли считать пастафарианство религией? Да. У церкви Летающего Макаронного Монстра есть заповеди, но так как концепция религии – отсутствие ограничений и запретов, то они называются: Восемь «Лучше бы ты этого не делал». Например: «Лучше бы ты не судил людей по их внешнему виду, одежде, или по тому, как они говорят. Веди себя хорошо, ладно? Ах, да, и вбей это в свою тупую башку: женщина — это личность. Мужчина — это личность. А зануда — это всегда зануда. Никто из людей не лучше других, за исключением умения модно одеваться — извини уж, но Я одарил в этом смысле только женщин и лишь кое-кого из парней — тех, кто отличает пурпурный от пунцового». По легенде, эти заповеди пират Мосей (еще одна “колкая” отсылка к Библии) передал лично Макаронному Монстру. Кроме того, Течение имеет все атрибуты традиционной религиозной организации: есть теория создания Вселенной (Летающим макаронным монстром после сильного опьянения); представление о загробной жизни (рай с вулканом пива и фабрикой стриптиза); божественные создания (пираты); Евангелие, традиции и последователи (около миллиона человек!).

Чтобы стать адептом пастафарианства, не обязательно есть гору макарон или учить заповеди наизусть. Религия относится лояльно к новым прихожанам. Достаточно заполнить анкету на официальном сайте и получить электронный сертификат, подтверждающий связь человека с церковью Летающего Макаронного Монстра.

Религиозные споры.

После регистрации министерством юстиции пастафарианство получило официальный статус. Это значит, что его положения не вступают в противоречие с законом об оскорблении чувств верующих. Однако многие представители РПЦ осуждают эту пародийную религию, называют ее богохульством и просят запретить, но фактически ничего сделать не могут. “Поскольку это (пастафарианство) пока не нарушает существующих законов, мы и смотрим на это как на очередную форму придури... Это представители антикультуры с крайне низким интеллектуальным уровнем развития обезьянничают со своих северо-американских лидеров”, – считает иеромонах Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Сегодня пастафарианство обладает теми же правами, что и другие религии. Таким образом, законы, ограничивающие церковь Макаронного Монстра, распространяются и на остальные религиозные организации.

В каждой шутке…

Пастафарианство – это пародия на религию, интернет-мем, который зашел слишком далеко. Однако за его легкомыслием и эпатажем скрывается важный посыл. Религия существует как важное общественное, философское и культурное явление. Образование не может оставить ее в стороне, как не существующую. Однако есть разница между исключительно культурологическим знакомством и целенаправленным формированием конкретного религиозного мировоззрения у учеников. Каждый из нас или группа людей способна написать новую религию и придумать нового Бога или Богов, но будет ли это правдой? Не стоит верить во что-то слепо и безапелляционно только потому, что это удобно.

Мы выросли на культуре, которая учит не бросать вызов духовным идеям, принимать их как должное. Однако стоит самостоятельно разобраться в сути той или иной религии и прийти к ней осознанно, а не под давлением общества. Макаронный Монстр, Будда или Иисус – не важно.



Вера — это личное дело каждого человека. Главное, чтобы религия помогала легче переносить жизненные испытания, успокаивала и придавала сил, а не настраивала против других религий, доводила до фанатизма и ограничивала свободу и самостоятельность индивида.

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