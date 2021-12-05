Аллергия препятствует тяжёлому течению коронавирусной болезни

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5 декабря 2021, 09:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Британские учёные из университета королевы Марии пришли к мнению, что аллергики легче переносят коронавирусную болезнь. Они проанализировали данные 16 тысяч взрослых жителей королевства. Коронавирус был обнаружен у 446 человек за весь период исследования.

Всех, кто согласился сотрудничать с учёными, попросили рассказать в деталях об образе жизни, работе и питании. Также они должны были назвать свой рост, вес и различные заболевания, если таковые имелись. Как оказалось, что опрошенные участники с кожными заболеваниями, такими, например, как экзема или дерматит, а также люди, страдающие острым аллергическим ринитом, инфицировались «ковидом» на 23% реже. Стоит отметить, что астматики заражались почти на 40% реже.



По пока ещё неизвестным причинам, вирус как будто бы умышленно обходит стороной аллергиков. В соцсетях не раз всплывали комментарии людей, переболевших «ковидом» в лёгкой форме. Многие из них утверждали, что с детства мучаются от разных кожных болезней или от аллергии. Астматики так же были в числе тех, кого коронавирус практически не коснулся. Хотя, при этом, лёгкие как раз и являются главным очагом проблем у больных астмой. Получается, что те, кто сталкиваются с проблемами аллергии, имеют неплохой шанс вообще не заразиться или переболеть практически незаметно.

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