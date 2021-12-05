В российском небе опять едва не случилась авиакатастрофа из-за неправильной подготовки самолёта

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5 декабря 2021, 09:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В минувший четверг могла произойти ещё одна крупная авиакатастрофа. Экипажу просто повезло, что самолёт не рухнул вниз. В противном случае это привело бы к многочисленным жертвам. К счастью, всё обошлось, и физически никто не пострадал. Лишь благодаря усилиям членов экипажа и их совместной работе, лайнер уцелел.

Так сложилось, что Airbus A320neo обледенел во время полёта. Он «провалился» буквально на 2.5 километра и чудом удержался в воздухе. Но что именно стало причиной обледенения и угрозы падения? Одна из версий гласит, что самолёт неправильно обработали перед дальним полётом. Считается, что вместо пропиленгликоля могли использовать самый обычный спирт.



Самолёт вылетел из Магадана и должен был благополучно достичь Новосибирска. Но вскоре уже после взлёта командир экипажа доложил об обледенении. Он принял решение возвращаться в аэропорт вылета. В начале обледенел датчик скорости, отвечающий за параметры полёта, а затем коркой льда покрылись поверхности крыльев и воздухозаборники двигателей. Подъёмная сила начала падать. Какое-то время справляться с ситуацией помогал автопилот, но потом и эта функция отказала. Экипажу приходилось всё время брать управление на себя, и каждый переход сопровождался соответствующими манёврами. Нервы у людей были на пределе. Среди пассажиров дело дошло до паники. Казалось бы, ещё немного и смерть уже неизбежна.



Самописец показал, что весь этот кошмар продолжался 20 минут. Лайнер постоянно раскачивался в сторону, выполняя крены по 47 градусов. Самолёт то устремлялся резко вниз, то выравнивался, то опять набирал высоту. Вскоре Airbus всё же совершил разворот, изменив курс более, чем на 180 градусов. Пассажиры были настолько напуганы, что уже думали, будто пришёл их конец. Многие даже написали своим близким последние слова. Другие молились Богу, умоляя его пощадить их жизни. Лётчики не раз передавали сигналы бедствия Mayday, сообщали о том, что самолёт неуправляем. Спустя какое-то время, авиалайнер всё же выровнялся и вернулся в зону аэропорта Магадана. Но сесть там так и не получилось из-за разыгравшейся метели. Пришлось следовать до Иркутска, где посадка всё же произошла, и вполне благополучно.



Пассажиры всё же долетели до Новосибирска. Туда их доставил присланный резервный самолёт. Но полёт на AirbusА320eno они не забудут, пожалуй, до конца своих дней. Причина неслучившейся катастрофы на данный момент неизвестна. Но следствие уже взялось за это дело. Представители власти обещают выяснить истинную причину обледенения. Очевидно, вина лежит на тех, кто обрабатывал самолёт до совершения взлёта. Никто пока не знает – халатность ли это или умышленно причинённый вред. Но если такие виновники и существуют, они, вероятно, попытаются уйти от ответственности. Остаётся лишь надеяться, что этих преступников в ближайшее время выявят и накажут по всей строгости закона.

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