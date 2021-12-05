Политолог Сергей Марков считает, что Путин и Зеленский «троллят» друг друга

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 декабря 2021, 09:05 Источник: Сергей Марков

Фото с сайта www.pravmir.ru

Есть три блока.



1. Зеленский хочет обсудить с Путиным Крым и Донбасс и чтобы не было войны.



Крым, чтобы подчеркнуть, что вопрос с Крымом не закрыт, что принадлежность Крыма России спорная. Конечно, Путин это обсуждать не будет.

Донбасс, чтобы подчеркнуть, что конфликт на Донбассе это не гражданская война на Украине, а война между Россией и Украиной. Конечно, Путин это обсуждать не будет, потому что считает что конфликт на Донбассе это внутренний конфликт на Украине.



Меры по предотвращению войны между Россией и Украиной. Чтобы подчеркнуть враждебные отношения России и Украины. Конечно, Путин это обсуждать не будет, потому что он считает, что на Украине у России конфликт с США, которые и контролируют государственные структуры этой страны. А народ Украины это братский народ нам. И мы даже один народ.



И Зеленский все это знает.

Поэтому предложения Зеленского о переговорах — это просто троллинг Зеленским Путина.



2. Путин в ответ предлагает обсудить двухсторонние отношения России и Украины. Восстановление экономических связей, снятие преград.



Путин знает конечно, что Зеленский это обсуждать не может, потому что внешнее управление со стороны США запрещает обсуждать улучшение отношений с Россией.

Поэтому Путин тоже в ответ троллит Зеленского.



3. Встреча в рамках Нормандского формата.



Путин против, потому что Зеленский не выполнил почти ничего из того, о чем договорились на встрече Нормандского формата в ноябре 2019 года в Париже. Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться.



Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны? Нет. Это значит, что они блокированы. А если переговоры состоятся, то значит, произошли революционные изменения в позиции хотя бы одной из сторон.



Но наиболее вероятно, что переговоров не будет. А будет рост напряженности. Потому что он сейчас выгоден почти всем.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости