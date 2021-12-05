Политолог Сергей Марков считает, что Путин и Зеленский «троллят» друг друга

Есть три блока.
1. Зеленский хочет обсудить с Путиным Крым и Донбасс и чтобы не было войны.
Крым, чтобы подчеркнуть, что вопрос с Крымом не закрыт, что принадлежность Крыма России спорная. Конечно, Путин это обсуждать не будет.
Донбасс, чтобы подчеркнуть, что конфликт на Донбассе это не гражданская война на Украине, а война между Россией и Украиной. Конечно, Путин это обсуждать не будет, потому что считает что конфликт на Донбассе это внутренний конфликт на Украине.
Меры по предотвращению войны между Россией и Украиной. Чтобы подчеркнуть враждебные отношения России и Украины. Конечно, Путин это обсуждать не будет, потому что он считает, что на Украине у России конфликт с США, которые и контролируют государственные структуры этой страны. А народ Украины это братский народ нам. И мы даже один народ.
И Зеленский все это знает.
Поэтому предложения Зеленского о переговорах — это просто троллинг Зеленским Путина.
2. Путин в ответ предлагает обсудить двухсторонние отношения России и Украины. Восстановление экономических связей, снятие преград.
Путин знает конечно, что Зеленский это обсуждать не может, потому что внешнее управление со стороны США запрещает обсуждать улучшение отношений с Россией.
Поэтому Путин тоже в ответ троллит Зеленского.
3. Встреча в рамках Нормандского формата.
Путин против, потому что Зеленский не выполнил почти ничего из того, о чем договорились на встрече Нормандского формата в ноябре 2019 года в Париже. Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться.
Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны? Нет. Это значит, что они блокированы. А если переговоры состоятся, то значит, произошли революционные изменения в позиции хотя бы одной из сторон.
Но наиболее вероятно, что переговоров не будет. А будет рост напряженности. Потому что он сейчас выгоден почти всем.
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