Врач Андрей Волна: От непризнания ВОЗ российских вакцин выиграл прежде всего Китай

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 декабря 2021, 09:06 Источник: Андрей Волна - врач травматолог-ортопед

Конспирологии пост. Прошу не относиться серьезно. Так, мысли в столбик:



1. Никакого «обоюдного признания вакцин», чем так озабочена наша правящая верхушка, не существует.



2. Вакцины производятся не странами, а компаниями. В некоторых случаях даже альянсами компаний.



3. Россия и Китай (среди стран, где налажено производство) — это исключения из правил. Тут государства во многом диктуют.



4. Есть вакцины, признанные ВОЗ (всем известные от мощных игроков фармпроизводства плюс две китайские).



5. «Спутник» ВОЗ до сих пор не признан. В этом вот всё дело. Не в странах. А в непризнании со стороны организации, куда входит и Россия. Кстати, входит и денежкой (взносами).



6. Можно сколько угодно говорить о том, что «Спутник сварен из боярышника». Это не так. За год применения накопились и опубликованы достаточно большие объемы данных. Не верите российским? Есть венгерские и аргентинские. «Гугл» и «Ланцет» в помощь.



7. Можно сколько угодно говорить о том, что наши учёные не могут корректно подать данные. Не верю. Те же люди успешно публикуются в западных авторитетных медицинских журналах. Смею утверждать (и на собственном опыте), что там правила отбора очень строги. Не менее строги. И их «проходят» эти же люди.



8. Можно сколько угодно утверждать, что корректная подача данных не выгодна нашим властям. Вот уж не знаю, что у них в голове. Знаю только, что сложные пути не для них. Кстати, в случае утверждения ВОЗ, для демагогии ещё больший простор открывается. «Зачем вам импортное, у нас же есть ПРИЗНАННОЕ своё, родное?». Вполне можно и так говорить.



9. Можно сколько угодно утверждать, что власти так ограничивают выезд россиян. Частично — да. Но в массе — нет. Те, что нуждаются в поездках в Западную Европу (таких не очень-то и много), уже нашли выход. Для остальных открыты Египет, Турция, Балканы (частично). И даже Греция.

Тут сокращения сотрудников посольств и консульств работают «эффективнее».



10. По прошествии времени, а год здесь — это много, можно уже увидеть, кому это всё выгодно.



11. Наши власти тупо закрыли российский рынок для зарубежных вакцин в интересах наших производителей (аффилированных с властью или нет — это другой вопрос).



12. Вот точно так же, используя коррумпированную именно китайцами ВОЗ, Китай по сути закрыл для России выход на мировой рынок вакцин.



13. Были бы у Китая силы и возможности, закрыл бы для всех. Но тут кишка тонка.



14. Россия вполне могла бы составить конкуренцию Китаю. Нет. Не на рынках западных стран. Там ни нас, ни китайцев с вакцинами особо не жалуют. На рынках третьих и четвёртых стран.



15. Китай заявил о поставке уже в ближайший год более 2 миллиардов (!!!) доз вакцин именно на эти рынки. И не бесплатно. За деньги. За привилегии. По программам, оплачиваемым всё той же ВОЗ.



Так что глобально выиграл от этого всего только Китай. Наш друг. Скорее, «друг». Мне кажется по прошествии года с начала вакцинирования это достаточно очевидным. Мы снова всех «переиграли». В пропаганде. Но на деле просрали всё или почти всё. И мировые рынки. И вакцинацию своих граждан.



Возможно, что я и ошибаюсь.

Так ведь. Конспирологии пост.

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