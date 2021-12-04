В Германии медик с «большим именем» незаконно вакцинировал местных жителей

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4 декабря 2021, 18:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Газета "Известия"

В ФРГ возбудили уголовное дело против крупного учёного и врача, который ответственен за разработку так называемой «любекской вакцины». Речь идёт о Винфриде Штёкере, известном миллионере и иммунологе. Ещё в начале пандемии этот человек разработал свою уникальную вакцину, и сделал это буквально «за полчаса».

В нарушение законов он протестировал эти препараты на 300 добровольцах. Как заявил сам Штёкер, разработка вакцины прошла вполне успешно, и ею привились уже множество людей, включая всех родственников создателя. Винфрид лично вколол себе 3 нужных дозы, и тем самым «обеспечил неуязвимость от коронавируса». Правда по местным законам, да и по законам ЕС в целом, Штёкер вовсе не автор эффективной вакцины, а преступник и нарушитель, заслуживающий соответствующего наказания.



В Институте Пауля Элриха чётко указывают на отсутствие должных испытаний вакцины. В правительстве ФРГ деяния Штёкера осуждают. По сути, разработанный им препарат может представлять угрозу для человеческого организма и вообще не защищать от «ковида». Разработчик же решил бороться до конца и даже выложил формулу «любекской вакцины» в открытый доступ. Он активно противодействует правительству и настаивает на своём гигантском вкладе в науку. Также учёный заявил, что препаратом уже привились до 20 тысяч человек. Штёкер держал свой нелегальный медпункт в пределах аэропорта Любека. Сейчас это учреждение уже закрыто и оцеплено силовиками. Критики незаконной вакцины требуют от властей немедленно наказать миллионера и всех, кто с ним сотрудничал.



Известно, что со Штёкером работала целая команда, среди которой два врача-пенсионера и менеджер воздушной гавани. Все эти люди сейчас так же проходят по возбуждённому уголовному делу. У разработчика псевдо-вакцины имеется хорошая адвокатская поддержка, которая сразу же взялась защищать своего подопечного. Какое именно наказание грозит Штёкеру и его соратникам – пока неизвестно, но некоторые полагают, что простым штрафом он явно не отделается.

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