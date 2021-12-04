Илон Маск и проблема имитации прогресса

Некоторые эксперты считают, что Илон Маск решил поманипулировать на страхах о банкротстве Space-X с целью влияния на эффективность деятельности своих сотрудников.
Маск заявил:
"У нас появится реальный риск банкротства, если мы в следующем году не сможем добиться полётов Старшип раз в 2 недели". Старшип - это ракета следующего поколения, разработанная для полётов к Луне и Марсу. Во как!
Увы! Анализ мой показал, что есть рыночные факторы, которые могут реального привести к банкротству И. Маска. Фундаментальный анализ динамики роста котировок акций детищ Илона Маска показывает некую искусственность в этом успехе. Есть иные факторы. Видимо, история мнимого успеха.
Теперь уже нельзя говорить, что блеф Илона Маска связан с высасыванием денег из государства на имитацию научно-технического прогресса, в отличие от российских учёных. Илон Маск уже миновал период этой имитации и блефа. Теперь в него, благодаря изначальному завлекающему блефу инвестировались негосударственные инвесторы и даже масса обывателей.
Начал писать о Маске, в том числе и потому, что большинство лидеров рухнувших финансовых пирамид, выступали в аналогичном формате, как и Илон Маск, то есть как шоумены. При этом необходимо отметить, что Илон Маск как шоумен для СМИ создаёт некие завлекающие на покупку его акций контенты, а реальную деловую и производственную нагрузку проектов несут иные лица? В финансовых пирамидах также. Есть завлекающая говорящая голова шоумена, а есть реальные бенефициары, инвестирующиеся в аферу.
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Декорации и блеф исторически могут содержать реальное. Ракеты и электромобили Маска - это реальность и факт! Но тогда, когда говорят о скрытых мотивах, то говорят о декорациях, то есть, условиях для реализации скрытых мотивов.
Таким образом, игра Маска - это более сложная игра по сравнению с аферистическими финансовыми пирамидами. Она связана с современной культурой катастрофы, так как глобальна, в силу того, что в перспективе, согласно мечтам Илона Маска, в неё будет инвестироваться весь мир. Весь мир будет играть в кость! (Лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин).
Отмечу, что мои рассуждения и анализ не являются эдаким местечковым потоком сознания и размышлений, вызванных завистью к успехам Илона Маска. Размышления не могут быть местечковыми тогда, когда идёт философское осмысление феномена. А вот сам Маск, по-видимому, не имеет достаточных навыков философской рефлексии и не понимает того, что творит. То, что ему временно удалось аккумулировать доллары за счёт мировых игроманов ещё не показатель. Сущность того, что с ним произошло, то есть того, что будет в осадке, высветит только время. Но жертвы и лохи не будут его судить, как судили всяческих "Мавроди". Участники мирового казино не предъявляют претензий к этому казино. Тем более, у Маска есть конкретные результаты. Поэтому о жертвах быстро забудут, считая их страхующей подушкой безопасности.
Более того, есть мнение, что предшествующие американские ученые-блефоманы, которые высасывали деньги из государства на имитацию научно-технического прогресса, были более затратнее. У Маска есть результаты. Но проблема в том, что он вышел на декларирующие прибыли потому, что немалую часть средств из своих проектов инвестировал в биткоины, которые вызвали рост этих пустышек. Проблема в том, что он сочетает в себе, с одной стороны, реального разработчика, а с другой, раздувателя мировых пузырей!
Прочитайте мои прошлые статьи о полублефе - смешении реальных достижений Маска с туфтой. Именно это опасно. А он игрок. Всё эти достижения, увы, пока натура или декорации для завлечения на покупки акций. И вообще, Маск - инвестор и составитель комплектующих своих проектов, а не автор.
Скажу прямо, Илон Маск - организатор, затейник, продюсер и инвестор. Сам я больше всего ценю истинное авторство, настоящее авторство патентов, научных открытий, разработок. А Илон Маск лишь использует эти авторские разработки.
Я уже несколько лет назад писал об истинном авторском вкладе разработок Билла Гейтса и Стива Джобса. В них низкая доля их авторства и открытий. Так, например, всем известно, кто является изобретателем первых мышек, первых алгоритмических программ и т.п. И великие Гейтс с Джобсом к изобретениям отношения не имеют. Они лишь продюсеры и составители, а не истинные авторы. Их роль важна была в организации производства и соответствующих лучших кадров. Илон Маск из этой же когорты. Настоящий мастер-ювелир ничего общего не имеет с руководителем и собственником ювелирной фабрики.
Я уже в прошлых комментариях писал, что не стоит Маска рядополагать с Эдисоном, который соединял в себе и авторство и организационные способности в производстве и внедрении. Маск - максимум недоучившийся физик, но в большей степени по духу и биографически экономист-прагматик и конечно демонстративная и истероидная личность.
Если бы Маск не сочетал все эти достижения со своими играми на рынке и ставками на пустышки, то ничего бы не настораживало.
Таким образом, между успешным разработчиком Илоном Маском на видео и реальным Илоном Маском как производителем мировых пустышек зияет пропасть!
По-видимому, в проекте электромобиля Тесла преобладает не повышение культуры и экологии жизни людей планеты, а проект направленный на изменение геополитической раскладки, основанной на падении ценности нефти. Как только геополитическая задача, поставленная Западом будет решена, об электромобиле Тесла забудут и потребление нефти опять повысится. Западные дяди не поддержали развитие пустышек Цукерберга и иных информационно-технологических владельцев инструментов массового лохования, так как ранее сделали ставки на Илона Маска. Но, цукерберги-дуровы ещё долго будут пытаться мутить рынок мировых лохов и игроманов своими криптовыми пустышками. Бесполезно, так как ставки сделаны на одного. Кукловоды Маска не желают рассеиваться в производстве пустышек. Они допустили к конкуренции только биткоин и ещё несколько курируемых криптовалют. Они знают лимиты для сохранения оптимальной деятельности ЦБ и ФРС. Всех остальных самодеятельных создателей криптов они будут отслеживать и наказывать.
Наивно полагать, что рынку криптов дадут свободу. Это проблема национальной экономической безопасности США.
До сих пор ни один из экспертов не привел в адрес моих статей о блефе Маска убедительных экономических контр-аргументов. Кстати, всем советую почитать мои статьи во что превратились современные экономисты. Часто с ними работаю в рамках своих тренингов.
По статистике, большинство из них не способны решать задачи по микроэкономике, но умудряются работать и блефовать аналитиками до ближайшего увольнения. Сейчас униженные и изничтоженные предприниматели делают ставки на всяческих играх. И Илон Маск это знает и завлекает.
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