Учёные считают, что ещё рано говорить о смертельной опасности «омикрона»

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4 декабря 2021, 11:09 Александр Крохмаль, Журналист

Главный научный сотрудник центра Гамалеи Анатолий Альштейн полагает, что ещё рано делать какие-то выводы об «омикрон» штамме, который якобы считается самой опасной из всех коронавирусных форм.

Учёный считает, что подъём заражений в ЮАР действительно существует, но при этом, данный факт ещё не означает, что всему причина – именно новый штамм. «Есть смертельные случаи», - утверждает эксперт, «Но доказательств вины «омикрона» не существует». Во всяком случае, на данном этапе не стоит паниковать из-за возникшей новой формы коронавируса. Во-первых, она всё ещё до конца не изучена, а во-вторых, симптомы в основном протекают, как обычная инфекция ОРВИ, только с чрезмерной усталостью. Нет ни потери обоняния, ни серьёзного поражения лёгких, ни слишком высокой температуры.

С Альштейном возможно согласились бы некоторые медэксперты из ЮАР. К примеру, совсем недавно учёные и врачи из республики сообщали, что число госпитализаций совсем не выросло из-за выявленного «омикрон» штамма и никакой смертельной опасности нет. Некоторые эксперты обвиняли во всём СМИ и представителей ВОЗ, заявляя, что паника в этом случае неуместна, и новая форма «ковида» не настолько опасна, как о ней говорят в сети. Министр здравоохранения Южно-Африканской республики Джо Паахла чётко отметил, что «омикрон» вызывает лёгкую форму заболевания у тех, кто уже прошёл вакцинацию, и таким людям, по сути, нечего бояться. Но всё же он не исключает варианта тяжёлого течения болезни у непривитых и выступает за скорейшую вакцинацию населения.

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