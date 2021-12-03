Елена Папанова: когда я раньше смотрела шоу Ивана Урганта, всегда вспоминала его бабушку

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3 декабря 2021, 22:22 Александр Саргин

Коллаж: Олеся Аверьянова

Сегодня на 93-м году ушла из жизни народная артистка России Нина Ургант. Напомним, что она была бабушкой известного шоумена, теле- и радиоведущего Ивана Урганта.

Хотя большинство зрителей помнят ее по роли бывшей фронтовой медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал», Нина Ургант снялась почти в 60 фильмах. По сообщениям СМИ, актриса страдала болезнью Паркинсона. О причинах смерти пока не сообщается.

«Я лично была знакома с Ниной Николаевной очень поверхностно, - рассказала «АН» актриса театра и кино Елена Папанова, - просто мы лет 20 назад участвовали с ней и ее сыном Андреем в одной программе. Естественно, когда встречались, то мы здоровались с ней, спрашивали друг у друга, как дела, но не более того. Конечно, я знаю ее по фильму «Белорусский вокзал», да и раньше видела ее в других кинокартинах. Но в том фильме у нее была звездная роль, и, наверное, большинство знали ее именно по этой роли бывшей фронтовой санитарки и той песне, которую они там исполняли».

Папанова отметила, что в фильме «Белорусский вокзал» Нина Ургант снималась в том числе и с ее отцом, и у них тогда была собрана «очень хорошая команда». Актриса уточнила, что ее папа, Анатолий Папанов, был фронтовиком, также воевал и Алексей Глазырин, а вот Евгений Леонов и Всеволод Сафонов в силу юного возраста не воевали, как и Нина Ургант, которая тоже не была на фронте, хотя и была в оккупации. Папанова рассказала, что, «по словам папы», во время съемок царила дружеская атмосфера, и над этим фильмом всем им было «очень интересно работать».

«Знаете, я заметила за собой, - поделилась с «АН» Елена Папанова, - что когда раньше смотрела шоу Ивана Урганта, то почему-то всегда вспоминала его бабушку. Ну а потом, когда он так вырос, так далеко пошел, что стал отдельной личностью, я перестала его ассоциировать с ней».

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