Максим Дунаевский: я осуждаю тех, кто в очень зрелом возрасте заводит детей

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3 декабря 2021, 19:55 Александр Саргин

Фото: culture.ru

Композитор Максим Дунаевский в восьмой раз связал себя узами брака. Его новой жене, музыковеду Алле Новоселовой, уже 41 год, самому Дунаевскому всего 76. Пара вместе уже почти два года…

«В июне 2010 года в интервью вы говорили мне, что семь раз жениться – это предел (я тогда так и озаглавил материал – А.С.), правда, добавили фразу – «на сегодняшний день». И вот недавно вы в восьмой раз вступили в брак…» - сказал я композитору.

«Могу ответить на это поговоркой, - объяснил «АН» сам Максим Дунаевский: – Семь раз отмерь – и один раз отрежь». Примечательно, что тогда композитор говорил, что каждый раз женился именно по любви, «другое дело, что были ошибки». Он и сегодня согласился с тем, что любви все возрасты покорны.

Стоит отметить, что Дунаевский в этом браке уже не планирует рождения детей, и, как он сказал в разговоре с «АН», сегодня ему уже не хочется рассуждать на «семейную тему». И тем не менее, я не мог не спросить у него об отношении к тем супружеским парам - естественно, безотносительно конкретных имен и фамилий, - которые, мягко говоря, в очень зрелом возрасте заводят детей (как, например, чета Виторган – А.С.)?

«На этот вопрос я могу ответить вполне определенно, – крайне эмоционально отреагировал Максим Дунаевский: – Я не только не поддерживаю то, что люди, скажем так, в очень зрелом возрасте заводят детей, я просто осуждаю это! Потому что рожать детей нужно в нормальном возрасте, то есть тогда, когда ты сможешь поставить их на ноги. Так что у меня на этот счет очень отрицательное мнение».

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