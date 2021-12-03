Руководство шахты «Листвяжная» возможно шантажировало шахтеров лишением доходов

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3 декабря 2021, 20:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Случившаяся трагедия на шахте «Листвяжная» вызывает ужас даже сейчас. Многие подробности в прямом смысле шокируют. Особенно это касается отношения к людям со стороны начальства. Отдельные сведения уже давно известно СМИ. Но некоторые детали начинают выявляться только сейчас.

Сам факт, что превышение уровня метан, было известно почти каждому шахтёру, поражает. Но ещё больше поражает позиция руководства. Начальство не обращало на это никакого внимания. Горняки даже утверждали, что будто бы сами по распоряжению администрации проклеивали газоанализаторы изнутри специальным скотчем. Воздух таким образом туда не поступал, и это сбивало показатели. Правда позднее в пресс-службе шахты сообщили, что это невозможно, ввиду того, что вскрыть датчики без спецустройства не представляется реальностью.



Жаловаться на чудовищное поведение начальства никто не стал. Все пребывали в страхе. Ведь в случае чего, дирекция могла обвинить любого в ложных показаниях, а далее уже следовало бы увольнение и в худшем случае, штрафы и обвинения в клевете. «Надо же хоть как-то кормить семью», - говорили сотрудники шахты, «У нас у многих по несколько детей. Их всех надо кормить, содержать». Только потом, уже после трагедии, люди поняли, что настало время сказать правду, потому что молчать уже было невозможно. Один из шахтёров по имени Александр Ильчук предоставил немало информации для СМИ, в частности именно он рассказал журналистам о «феодальном» отношении к работникам. Ильчук заявил, что горняков заставляли игнорировать технику безопасности ради выполнения плана. В сутки нужно было добывать до 18 000 тонн угля. В противном случае, руководство угрожало невыплатой зарплат или лишением части выплат.



Пресс-служба «Листвяжной» уверенно заявляла, что горняки живут хорошо и зарабатывают по 90 000 рублей в месяц. Однако, всё это оказалось неправдой. Несколько опрошенных журналистами шахтёров называли более низкие суммы, тысяч 70 или около того. Получается, что остальные деньги исчезали в неизвестности. На данный момент, следствие всё ещё продолжается. Жители окрестных поселений жаждут справедливости. Они в буквальном смысле умоляют власти разобраться с ситуацией и применить к руководству «Листвяжной» высшую меру наказания. Ведь по их словам, эти «нелюди» заслуживают самой суровой кары, которая только есть в нашем мире.

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