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Британия, вслед за США и ЕС, ввела санкции против Белоруссии

, 19:54 , Журналист

Британия, вслед за США и ЕС, ввела санкции против Белоруссии

Конфликт Евросоюза и действующего лидера РБ Александра Лукашенко продолжает идти полным ходом. 

В ЕС уже объявили о санкциях против президента Белоруссии. В Украине сообщили, что он «сжёг все мосты», когда изменил своё решение по поводу Крымского вопроса. Против Лукашенко выступили и власти Великобритании, и на этот раз выразили своё мнение более агрессивно. В британском правительстве отметили, что действующие меры были приняты для оказания своеобразного давления на Александра Григорьевича. Британцы отметили, что Лукашенко должен изменить свою политику по отношению к другим странам и к гражданскому обществу страны. Санкции коснулись восьмерых граждан РБ, а также компании «Беларуськалий». Активы этой организации были заморожены.

Аналитики спорят, чем же закончится возникший европейский скандал в ближайшее время, но пока не приходят к единому мнению. Наблюдается очень сложная ситуация. Лукашенко продолжает обвинять Запад и утверждать, что иностранные спецслужбы активно вмешиваются в политику Белоруссии. На Западе, в свою очередь, заявляют об обратном, и отказываются признавать Александра Григорьевича легитимным лидером РБ. К тому же сыграл свою роль и недавний миграционный кризис на белорусско-польской границе, который привёл к масштабным пробкам на дорогах и к столкновениям мигрантов с силовиками.

 

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