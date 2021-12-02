2021 год можно назвать годом «мошеннического бума»

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2 декабря 2021, 17:19 Александр Крохмаль, Журналист

2021 год вполне можно назвать «бумом мошенников», и явно неспроста. По последним данным, количество мошеннических телефонных номеров, выявленных в 3-м квартале года, значительно выросло по сравнению с показателями прошлого года.

Буквально в периоде июнь-сентябрь 2021 года по инициативе Банка России было заблокировано до 24 000 номеров. С этих номеров обычно звонили мошенники, в надежде поживиться и заодно поиздеваться над каким-нибудь несведущим обывателем. Обычно разговоры с такими аферистами заканчивались пропажей всех денежных средств, а в некоторых случаях и оформленным кредитом размером в несколько сотен тысяч рублей. Мошенники часто именовали себя представителями техотдела какого-либо известного банка или даже службы безопасности. В редких случаях, они называли себя сотрудниками полиции, ФСБ или Следственного Комитета РФ.

Россияне радуются, что за мошенниками стали лучше следить и не допускать разрастания их деятельности. К тому же многие уже понимают, что официальные банковские служащие не станут звонить с «левых номеров» или с номера, начинающегося на 8-495. Но всё же ситуация пока ещё не разрешилась окончательно, и о победе говорить рано. Аферисты продолжают обманывать отдельных россиян; в основном пенсионеров, которые ещё не были осведомлены о масштабе телефонных преступлений. Да и данные, поступающие о количестве краж в результате аферы, весьма неутешительные. По подсчётам ЦБ, преступники украли у клиентов банков России не менее 3.2 миллиардов рублей (на 18% больше по сравнению с показателями предыдущего года), и это только в 3-м квартале 2021 года. На территории нашей страны всё ещё остаются целые организации, занимающиеся мошеннической деятельностью.

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