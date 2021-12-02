Медик Соловьёв полагает, что нынешних антиковидных мер явно недостаточно

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2021, 12:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru

Эксперты опасаются, что в будущем в России возможна новая волна коронавируса.

Предпосылки для 5-й волны эпидемии есть в январе-марте 2022 года. Из блога медика Александра Соловьёва, активно выступающего за ужесточение ограничений, можно отметить следующие пункты. Первый – в России пока что не реализуются дополнительные меры защиты школьников и детей дошкольного возраста от «ковида». Маски, тестирование, быстрое обследование всех контактных на ковид и ранняя самоизоляция просто-напросто идут «мимо кассы». Нет ни вентиляции с НЕРА-фильтрами, ни контроля СО2 в воздухе классных аудиторий. Второе, по мнению Соловьёва, это отсутствие вакцинации детей. Третий пункт – сохраняется прослойка восприимчивого взрослого населения, которая увеличивается за счёт снижения эффективности вакцинации.

Далее эксперт отмечает отсутствие вакцинации примерно 50% лиц старшего возраста, крайне низкий темп охвата вакцинированных бустерной дозой и грубое пренебрежение антиковидными мерами. Как известно, социальная дистанция – в основном понятие относительное, и многие люди до сих пор предпочитают игнорировать подобную терминологию. К тому же даже в метро можно встретить немало граждан с отсутствием масок. Соловьёв считает, что все вышеупомянутые факторы могут в будущем сыграть злую шутку с пандемией и допустить новую коронавирусную волну. Он также полагает, что следующая волна может произойти из-за распространения в нашей стране нового африканского «омикрон» штамма, который пока что признаётся неизученным.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости