Эксперт по вопросам безопасности Константин Блохин: войны не будет, но Украина способна на ограниченные провокации в Донбассе

Широкомасштабного конфликта на Украине не будет, но Киев способен на локальные провокации в Донбассе. А агрессивная риторика США — это подготовка к новым санкциям против России. Такое мнение в интервью с ФБА «Экономика сегодня» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Широкомасштабного конфликта не будет: Украина остается для США важным стратегическим активом и очагом напряженности на границах с РФ. Если Киев спровоцирует Москву на грубую силу, то американцы потеряют этот геополитический инструмент, а украинские элиты лишатся власти, но ограниченная провокация Украины в Донбассе возможна», – считает Блохин.
В последнее время агрессивные высказывания в отношении России со стороны США и НАТО участились. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри страны, а также создает возможности для вторжения.
«Возможной целью текущей ситуации является провокация, после чего у США возникнет повод для введения новых экономических санкций, которые сегодня явно находятся в разработке. И под них генерируется информационный фон. Санкции будут в любом случае: если не произойдет провокации со стороны Украины, Запад обвинит РФ в введении гибридной войны», – отметил Блохин.
Такой информационный фон, по мнению эксперта, может помешать встрече президентов России и США. «Из-за всего этого атмосфера встречи Джо Байдена и Владимира Путина, если она в ближайшем будущем произойдет, будет изрядно подпорчена», – предположил Блохин.
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