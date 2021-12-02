В Греции недовольны штрафами за отказ от вакцинации

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2 декабря 2021, 08:47 Александр Крохмаль, Журналист

Коронавирус пока что не утихает, и вероятно, пандемия не закончится ещё несколько лет. Многие европейские страны начинают ужесточать ограничения, а в некоторых случаях - даже вводить штрафы за отсутствие прививки.

В Греции, например, по мнению общественности, произошёл настоящий «отворот от демократии». Местные полагают, что закон о штрафах для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, может противоречить правам человека и даже отдавать режимом «чёрных полковников». Напомним, что в конце ноября греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил, что все пожилые люди обязаны вакцинироваться до 16 января 2022 года. Те, кто ещё не принял определённую дозу препарата, будут наказываться штрафом до 100 евро в месяц.

Представители власти объясняют такие меры заботой о населении и также выдвигают опасения насчёт африканского штамма «омикрон», который пока что до конца не изучен. Но сами греки явно недовольны такими методами борьбы с пандемией. Люди считают, что принятые меры – это настоящая дискриминация и проявление эйджизма. «Все деньги со штрафов будут собираться в специальный фонд», - между тем, заявляют в правительстве Греции, «Этот фонд будет финансировать наши больницы». Мицотакис не считает подобные действия за репрессии. Он отстаивает свою точку зрения и называет эти методы абсолютно справедливыми. Все обвинения со стороны недовольных правительством отвергаются.

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