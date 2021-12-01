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Молдова и Украина едва не повздорили из-за осушения Днестра

, 22:29 , Журналист Источник: ng.ru

Молдова и Украина едва не повздорили из-за осушения Днестра

Не так давно Украина установила на плотине Новоднестровской ГЭС четыре турбины для производства электроэнергии, но это далеко не всё. Представители Киева планируют одобрить строительство ещё трёх турбин. 

Молдавские власти и эксперты не слишком довольны подобными решениями, так как считают, что это может в будущем навредить экологии страны. Учёные, опасающиеся за нанесение ущерба природе, как правило, очень резки в своих речах. Они обращают внимание на то, что Днестр обеспечивает 70% потребностей питьевой воды для всей Молдовы. Строительство на Днестре целого каскада украинских ГЭС, по словам молдавских экологов, может привести в скором времени к обмелению реки. В Кишинёве даже задумались о принуждении Киева к компенсации из-за возможных проблем с обмелением. Впрочем, некоторые украинские учёные тоже выступают против дальнейших усовершенствований ГЭС. Они согласны с молдавскими коллегами насчёт ущерба для Днестра.

Министр экологии Молдовы Юлиана Кантарагиу сообщила, что с украинской стороной ведётся диалог на тему разрешения данного вопроса. Компенсация ущерба так же обсуждается. Главная цель на данный момент – поиск взаимовыгодного решения для обеих сторон. «Ищем решения для приведения правил функционирования днестровского гидроэнергетического комплекса на уровень международного соглашения, в котором наша республика будет играть активную роль при возможных изменениях в процессе функционирования данного комплекса»,- пояснила Кантарагиу для представителей СМИ, «Лучше вести эти переговоры долго, но хорошо». Но всё же министр не склоняется к тому, что в Молдове из-за этого случится нехватка воды, да и в обмеление Днестра она не верит. Панику по поводу данного вопроса разводят в основном местные журналисты и радикально настроенные экологи. К тому же возникшая ситуация с ГЭС уже много дней обсуждается в местных социальных сетях.

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