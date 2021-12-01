Молдова и Украина едва не повздорили из-за осушения Днестра

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1 декабря 2021, 22:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Не так давно Украина установила на плотине Новоднестровской ГЭС четыре турбины для производства электроэнергии, но это далеко не всё. Представители Киева планируют одобрить строительство ещё трёх турбин.

Молдавские власти и эксперты не слишком довольны подобными решениями, так как считают, что это может в будущем навредить экологии страны. Учёные, опасающиеся за нанесение ущерба природе, как правило, очень резки в своих речах. Они обращают внимание на то, что Днестр обеспечивает 70% потребностей питьевой воды для всей Молдовы. Строительство на Днестре целого каскада украинских ГЭС, по словам молдавских экологов, может привести в скором времени к обмелению реки. В Кишинёве даже задумались о принуждении Киева к компенсации из-за возможных проблем с обмелением. Впрочем, некоторые украинские учёные тоже выступают против дальнейших усовершенствований ГЭС. Они согласны с молдавскими коллегами насчёт ущерба для Днестра.

Министр экологии Молдовы Юлиана Кантарагиу сообщила, что с украинской стороной ведётся диалог на тему разрешения данного вопроса. Компенсация ущерба так же обсуждается. Главная цель на данный момент – поиск взаимовыгодного решения для обеих сторон. «Ищем решения для приведения правил функционирования днестровского гидроэнергетического комплекса на уровень международного соглашения, в котором наша республика будет играть активную роль при возможных изменениях в процессе функционирования данного комплекса»,- пояснила Кантарагиу для представителей СМИ, «Лучше вести эти переговоры долго, но хорошо». Но всё же министр не склоняется к тому, что в Молдове из-за этого случится нехватка воды, да и в обмеление Днестра она не верит. Панику по поводу данного вопроса разводят в основном местные журналисты и радикально настроенные экологи. К тому же возникшая ситуация с ГЭС уже много дней обсуждается в местных социальных сетях.

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