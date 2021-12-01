Евгений Спицын: Жуков вместе с Хрущевым участвовал в посмертной травле Сталина

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2021, 14:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

125 лет назад родился маршал Советского Союза Георгий Жуков. Это был выдающийся советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», шести орденов Ленина и многих других орденов и медалей СССР и иностранных государств.

«Да, Жуков был выдающимся полководцем и, как его прозвали в народе, маршалом Победы, но, к сожалению, никудышным политиком, - сказал «АН» историк, публицист, педагог Евгений Спицын. - Мрачные страницы его биографии - это участие вместе с Хрущевым в посмертной травле Сталина, а также то, что он оказал решающее влияние на поражение так называемой антипартийной группы, которая пыталась сместить Хрущева в 1957 году. Так что именно Хрущев использовал имя и авторитет Жукова для того, чтобы расправиться с ближайшим окружением Сталина. Примечательно, что при Сталине у Жукова были очень хорошие отношения с Маленковым, более того, тот всегда поддерживал Георгия Константиновича. Если другие члены Политбюро, например, Жданов и Молотов, довольно резко высказывались в адрес Жукова, то в лице Маленкова он всегда находил опору и поддержку. Но потом Жуков предал и его».

По мнению Спицына, хотя Жуков был очень популярен и любим в народе, но он бы не смог возглавить страну после смерти Сталина. Историк считает, что у Жукова не хватало общего кругозора, он плохо разбирался и в экономике, и во внешней политике, а также плохо знал работу государственного и партийного аппарата.

«Маршал Жуков был военным до мозга костей, - констатирует Евгений Спицын в разговоре с «АН», - и вся его карьера развивалась именно в этом русле. Но он, несколько переоценив свои силы и возможности, видимо, хотел стать вторым Эйзенхауэром, который в годы войны был его другом. Так что эти амбиции и подвели Георгия Константиновича».

Историк напоминает, что Жуков был крайне амбициозным человеком, и это «ни для кого не являлось секретом», об этом знали все военные, в том числе весь наш «высший маршалитет и генералитет».

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