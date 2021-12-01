Американские следователи раскрыли личность легендарного маньяка Зодиака

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1 декабря 2021, 14:00 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: The Case Breakers На фото: Гэри Фрэнсис Пост

Серийный убийца Зодиак, действовавший в Штатах в 60-х годах, стал, пожалуй, самым прославленным непойманным маньяком за всю историю. Дурную славу с ним разделить может разве что британский Джек Потрошитель также неизвестный по сей день, вот только в отличие от него, Зодиак действовал позднее. Из-за чего возможность установить его личность повышается в разы. С конца 60-х предположений о том, кем на самом деле является американский маньяк было огромное множество, ровно столько же было и легенд. А недавно появились новые факты. Команда американских следователей Case Breakers утверждает, личность Зодиака раскрыта и это бывший военный летчик Гэри Фрэнсис Пост. И с уликами, которые на него указывают, поспорить очень сложно.



На счету американского серийного убийцы Зодиака, по его же собственным словам, смерть 37 человек, среди которых следствием было установлено только 7 (при этом две жертвы все-таки смогли выжить). Все зафиксированные нападения были совершены в Северной Калифорнии с 1968 по 1969 год, а жертвами стали несколько пар молодых людей и один таксист.



Чем же Зодиак отличается от большинства маньяков? Он активно общался с полицией и СМИ, отправлял им странные сообщения с непонятными символами, некоторые из которых смогли расшифровать только в 2020 году, да и в целом всеми силами подогревал интерес к своей персоне на протяжении четырех лет. Свой псевдоним Зодиак выбрал сам, подписываясь так в своих издевательских письмах, а еще использовал специфический символ, похожий на кельтский крест, который иногда оставлял и на местах своих преступлений.

Фото: письмо Зодиака



Все это время полиция никак не могла напасть на след преступника, а зашифрованные письма, в которых, по словам убийцы, была зашифрована личная информация, не давали абсолютно ничего. После 1971 года Зодиак и вовсе пропал: три года он не выходил на связь, в последний раз отправив письмо в 1974. Ни подробное описание преступника со слов выживших жертв, ни отпечатки пальцев серийного убийцы следствию не помогали. При этом у полиции был даже подозреваемый. Его звали Артур Ли Аллен, но доказательств его вины, собранных следствием, было недостаточно.



Так в числе предполагаемых убийц за долгие годы были сотни человек, но маньяк так и не был найден и признан виновным, хотя и многие из теорий кажутся весьма состоятельными.



Но все еще не настолько как новая версия, озвученная компанией Case Breakers – командой из 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки, которые уверены: они знают кем был Зодиак. И это бывший военный лётчик и ветеран ВВС Гэри Фрэнсис Пост.



Мало того что он явно похож на Зодиака внешне, так еще на фотографиях, найденные в архиве Поста, на его лбу были замечены шрамы, точно такие же, как у легендарного маньяка. А дальше больше.





Во время одного из убийств, совершенного в 1966 году в Риверсайде и рассматриваемого как преступление Зодиака, Гэри Фрэнсис Пост жил в 15 минутах от колледжа, в котором было совершено преступление, а после убийства в местную газету также приходило письмо, где автор признавался в содеянном и отмечал, что преступление было не первым и не последним.



Более того, рядом с местом преступления полиция нашла наручные часы, забрызганные краской, а Гэри после службы… всю оставшуюся жизнь проработал маляром. На том же месте был найден и след армейского ботинка, такой же как и те, что находили рядом со всеми местами преступлений Зодиака.



Также детективы утверждают, если в криптограммы Зодиака вставить полное имя Гэри, шифр приобретает особый смысл.



Между тем соседи и близкие Поста отмечают, что он вел себя странно. Девушка сына Поста, например, утверждала, что отец ее сожителя преследовал ее вместе со своей «бандой из трех человек», а бывший пилот ВВС США Ханс Смит рассказал, что в течение 10 лет скрывал информатора, который сбежал из этой самой банды, возглавляемой Постом. Банда действовала в калифорнийском районе Хай-Сьерра, а из Гэри «делали машину для убийства».



Надо заметить, что Поста в причастности к убийствам Зодиака в свое время подозревали, но вину также доказать не удалось. В 2018 году Пост умер и теперь допросить его, увы, не удастся. Если бы полиция стала заниматься этим вообще, будь он жив.



Сейчас правоохранительные органы отказываются комментировать новые данные и ссылаются на то, что дело Зодиака все еще не закрыто. А будет ли когда-нибудь известно имя неуловимого убийцы наверняка – покажет только время.

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