В КНР готовы сокращать разрыв между богатыми и бедными

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2021, 13:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

В Китае решили всерьёз «поохотиться» на богатейших представителей республики. Правящая партия явно недовольна местными миллиардерами и решила воздействовать на них ещё более жёстко. Например, Го Шэнкунь, почётный член политбюро КПК, ответственный как раз-таки за внутреннюю безопасность, напрямую заявил, что неравенство в доходах между гражданами подрывает стабильность и престиж партии. По его словам, государство должно добиваться общего процветания и не допускать разделения на слои.

Кампания «за всеобщее процветание» уже началась. Сейчас она вызывает нешуточную тревогу среди богатых, которые и так вынуждены постоянно оглядываться по сторонам. Именно Китай является той самой страной, где, даже если ты миллиардер, за тобой могут прийти в любой момент и упрятать в тюрьму.

Главный удар со стороны власти будет нанесён в основном по тем богачам, которые уклоняются от уплаты налогов и не сообщают в соответствующие органы о своих серых доходах. За такими людьми будет установлена «удвоенная» слежка, и в случае выявления нарушений, они будут сразу же привлечены к ответственности. Как говорят в западных СМИ, в Китае ситуация давно изменилась: будь ты богат и знаменит, это всё равно не спасёт тебя от ответственности перед КПК. Си Цзиньпин активно поддерживает ужесточение контроля за богатейшими лицами. Он считает, что они должны делиться с государством и проявлять честность буквально во всём. Генсек не даёт им права на ошибку. Более того, если у этих миллионеров есть сообщники в партии, которые их прикрывает, то таких личностей тоже необходимо выявлять и привлекать к ответственности. Известно, что КНР стоит на первом месте по числу смертных казней в мире. Среди казнённых наблюдается много бывших представителей так называемой элиты.

Согласно данным из газеты China Daily, за прошедшие 8 лет в Китае 72 миллиардера умерли, так и не дожив до старости. 15 человек из этого списка были убиты, 17 – покончили с собой, 7 – стали жертвами несчастных случаев, 14 – были расстреляны властями, а остальные 19 – умерли от различных болезней. Подобные сведения ясно говорят о том, что быть миллиардером в КНР – огромная ответственность.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости