«Бунт неуспешных против успешных»: споры вакцинированных и короноотрицателей

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2021, 12:15 Анна Елизарова

В мире продолжаются недовольства принудительными мерами в эпоху коронавируса. Люди протестуют и против ограничений, и против самих вакцин. Они боятся нового лекарства и его последствий чуть ли не больше самого вируса. Некоторые называют противников прививки «вакцинофобами», а самые распространенные и уже вошедшие в обиход — «антипрививочники» и «антиваксеры».

«Вы — короноотрицатели и вакцинофобы», — говорит писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который яро вступает за принудительную вакцинацию и поражение в правах тех, кто оттягивает конец пандемии и отрицает прививки. Автор остро реагирует на ситуацию с несогласными иммунизироваться: «Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры — лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На все забили. Само как-нибудь пройдёт». Из раза в раз он подчеркивает, что у нас есть возможность первыми выйти из пандемии, ведь именно российская вакцина оказалась лучшей в мире.



Многих удивляют те сомнения, которые есть у лагеря антипрививочников: неизученные препараты, непонятные последствия, непредсказуемый эффект. Еще один писатель – Александр Цыпкин высказался о вакцинофобах, сравнив их с «темными крестьянами» эпохи Екатерины II.

«Мы полностью заслуживаем того, как живем. На 100%. Как можно было первыми в мире сделать вакцину и так плохо провести вакцинацию, что ковид резко пополз, опять куча смертей и все начинают закрывать?! Ну ладно темные крестьяне при Екатерине не прививались от оспы, несмотря на то, что императрица даже сына привила. Но в 21-м веке, ну прочитайте вы про прививку, ну очевидно, что в ней не может быть ничего неизведанного-чипирующего чисто технологически».



А Сергей Марков – российский дипломат политолог, и вовсе считает, что позиция противников вакцины – это «беззвучный бунт неуспешных против успешных». По его мнению, они «отказывают успешным в доверии. Успешные – это все те ученые, которые сделали вакцину, это власти, которые распространяют вакцину, бизнесмены, которые заинтересованы в том, чтобы было всеобщее вакцинирование и экономика не останавливалась. Это и журналисты, которые распространяют всю эту информацию. Это успешные люди. И антиваксеры не доверяют никому из этих успешных».



Эти самые неуспешные – рассадники новых штаммов, по заявлению директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Многие так негативно реагируют на лагерь антипрививочников не потому, что не согласны с их мнением, а из-за боязни заразиться самим. Губернатор Петербурга Александр Беглов на одном из выступлений открыто заявил, что к тем, кто отказывается от «антиковидной» прививки, надо относиться с «нулевой толерантностью». Он добавил, что многие антиваксеры «расплачиваются своим и чужим здоровьем». Некоторые звезды настолько категоричны, что даже называют протестующих преступниками против своего народа.

Вакциноотрицатели заявляют свою позицию также категорично — большой резонанс вызвал, например, поступок актера Егора Бероева, который появился на премии «ТЭФИ» с нашитой шестиконечной звездой на костюме и сравнил действия властей с сегрегацией людей на «евреев и неевреев, привитых и непривитых».

Еще одна противница прививок — оперная певица и телеведущая Любовь Казарновская, на своём канале в YouTube выложила видео, где рассуждала о бессмысленности и даже вреде вакцин, о будущем после иммунизации. Она назвала вакцинированных стадом, которое «побредет в цифровое общество через прививки», станет «биороботами, людьми с отключенным состоянием сознания».

Позиции обоих лагерей горячо обсуждаются, ежедневно происходят споры, протесты и конфликты. В Интернете даже стали появляться сайты о людях, которые настаивают на своем видении ситуации – отказаться от вакцины в пользу счастливого будущего. Так, сайт «Ковид-умные» размещают материалы о нескольких десятках человек, которые, по мнению создателей сайта, занимаются дезинформацией о коронавирусе или вакцинации. Политики, знаменитости и даже медики - в перечне дезинфоматоров имена 80 известных в обществе людей. Здесь же их фото и обоснование, за что их включили в список. Также набирает популярность телеграм-канал «Антиваксеры — доска позора», где публикуются имена отечественных звезд, выступающих против вакцинации от коронавируса. Создатели блога уверены, что звёзды — «соучастники гибели» тысяч россиян, поэтому заслуживают народного порицания. В приветственном обращении авторы «доски позора» объяснили, что, как они считают, сограждане должны знать «антигероев» в лицо.

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